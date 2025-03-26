Оливковое против сливочного: дуэль, где ставки — ваша жизнь

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Задумывались ли вы, как выбор между сливочным маслом и растительными маслами влияет на ваше здоровье? Свежие исследования проливают свет на этот вопрос, предоставляя новые данные для размышлений, сообщает MoneyTimes.​

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Масло против растительных масел: что говорят исследования

Вопрос о том, что полезнее — сливочное масло или растительные масла, давно вызывает споры. Недавнее исследование, охватившее данные более 221 тысячи человек за три десятилетия, выявило интересные результаты. Оказалось, что у тех, кто потреблял больше всего сливочного масла, риск смертности был на 15% выше по сравнению с теми, кто употреблял его в меньших количествах. В то же время, высокое потребление растительных масел, особенно соевого, рапсового и оливкового, ассоциировалось с 16%-ным снижением риска смертности.​

Почему растительные масла могут быть полезнее

Преимущества растительных масел могут объясняться их составом. В отличие от сливочного масла, богатого насыщенными жирами, растительные масла содержат больше ненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными для сердечно-сосудистой системы. Замена сливочного масла на растительные масла в рационе может привести к значительным улучшениям в здоровье.​

Американские дебаты о растительных маслах

Интересно, что в США разгораются дискуссии относительно влияния растительных масел на здоровье. Некоторые политики, такие как Роберт Ф. Кеннеди-младший, утверждают, что растительные масла способствуют ожирению и предлагают вернуться к использованию животных жиров, таких как говяжий жир. Однако научные данные пока не подтверждают эти заявления, подчеркивая пользу растительных масел для здоровья.​

Выбор между сливочным маслом и растительными маслами может существенно повлиять на ваше здоровье. Современные исследования рекомендуют отдавать предпочтение растительным маслам, таким как соевое, рапсовое и оливковое, для снижения риска хронических заболеваний и повышения продолжительности жизни.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

