Возраст и пол диктуют: персональные нормы потребления воды

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знали ли вы, что потребность в воде меняется с возрастом и полом? Обеспечение организма достаточным количеством жидкости жизненно важно для поддержания здоровья. Давайте рассмотрим, сколько воды рекомендуется пить в зависимости от возраста и пола.

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Рекомендации по потреблению воды

Дети 1-3 лет : около 0,9-1 литра в день (примерно 4 стакана).​

Дети 4-8 лет : приблизительно 1,3 литра в день (около 5 с четвертью стаканов).​

Девочки 9-13 лет : около 1,5 литра в день (6 стаканов).​

Мальчики 9-13 лет : примерно 1,7 литра в день (6 с тремя четвертями стакана).

Женщины от 14 лет и старше : около 1,6 литра в день (6 с половиной стаканов).​

Мужчины от 14 лет и старше: примерно 2 литра в день (8 стаканов).​

Факторы, влияющие на потребность в воде

Помимо возраста и пола, на потребность в жидкости влияют:

Физическая активность : чем больше вы двигаетесь, тем больше жидкости теряете с потом.​

Климатические условия : в жаркую и влажную погоду потребность в воде возрастает.​

Состояние здоровья: некоторые заболевания требуют увеличенного потребления жидкости.​

Советы по поддержанию водного баланса

Прислушивайтесь к своему организму : пейте воду, когда чувствуете жажду.​

Контролируйте цвет мочи : светло-желтый цвет указывает на достаточное увлажнение.​

Включайте в рацион продукты с высоким содержанием воды: фрукты и овощи, такие как арбуз и огурцы, помогут поддерживать водный баланс.​

Помните, что рекомендации являются общими, и индивидуальные потребности могут отличаться. Важно прислушиваться к своему организму и консультироваться с врачом при необходимости.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

