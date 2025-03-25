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Это ежедневное занятие опаснее алкоголя и сигарет: новое исследование учёных шокировало

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Здоровье

Ученые выяснили, что, если вы сидите более шести часов в день, вы убиваете свой организм.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Телеканал ВВС опубликовал результаты исследования. На кресле ваш организм в разы быстрее привыкает к инсулину, что ведет к ожирению и диабету.

Как показало исследование, кроме позвоночника, страдает ваш мозг. Так, при сидячем образе жизни в него поступает на 40 процентов меньше кислорода. Из-за этого высок риск развития деменции и сердечной недостаточности.

Чтобы этого избежать, нужно регулярно заниматься спортом.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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