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Что мешает спать после 50 лет: главные причины и решения

3:18
Здоровье

Расстройства сна широко распространены среди пожилых людей из-за различных факторов, включая изменения в режиме дня и естественные физиологические процессы старения. С возрастом подвижность уменьшается, а многие пенсионеры проводят больше времени дома, что может сбивать привычный график активности и приема пищи. Отсутствие четкого распорядка отрицательно влияет на качество сна.

Дедушка спит
Фото: Openverse by adamdachis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дедушка спит

Кроме того, с возрастом люди чаще становятся "жаворонками" — засыпают и просыпаются раньше. Это зачастую сопровождается прерывистым сном и дневными дремотами. Еще один фактор — снижение выработки мелатонина, гормона, регулирующего сон. Среди пожилых распространены такие нарушения, как бессонница и апноэ сна, последняя может возникнуть из-за ослабления мышц горла.

Как недосып влияет на здоровье пожилых?

Нарушения сна могут иметь серьезные последствия для здоровья. Частые ночные пробуждения активируют симпатическую нервную систему, повышая частоту сердечных сокращений и уровень адреналина. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, аритмии и инфаркт.

Недостаток сна также влияет на глимфатическую систему, которая отвечает за "очистку" мозга. В ночное время из мозга выводятся такие белки, как бета-амилоид и тау-протеин, накопление которых связано с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Помимо этого, плохой сон может ухудшить когнитивные функции и усугубить депрессию, которая часто встречается среди пожилых людей из-за социальных и семейных изменений.

Как улучшить сон в пожилом возрасте?

Для повышения качества сна важно придерживаться четкого режима — ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Перед сном стоит избегать использования гаджетов, так как синий свет экранов подавляет выработку мелатонина. Полезно пересмотреть прием лекарств, поскольку некоторые из них могут ухудшать сон.

Расслабляющие ритуалы перед сном, например, прослушивание спокойной музыки или прием теплой ванны, также способствуют засыпанию. Кроме того, важно избегать обильной еды, кофеина и алкоголя перед сном. Регулярная физическая активность и утреннее пребывание на солнце помогают наладить циркадные ритмы и улучшить качество сна.

Какие дополнительные меры можно принять?

Пожилым людям рекомендуется проходить регулярные медицинские обследования для выявления проблем, способных повлиять на сон, например, увеличенной простаты, диабета или гипотиреоза. Поддержание сбалансированного питания и ограничение потребления жидкости перед сном также могут сыграть важную роль.

Создание комфортной обстановки в спальне — темнота, тишина, удобный матрас — поможет обеспечить здоровый сон. В некоторых случаях может потребоваться консультация сомнолога для диагностики и лечения нарушений сна, что позволит значительно повысить качество жизни в пожилом возрасте.

Уточнения

Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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