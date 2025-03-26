Эти привычки разрушают ваш обмен веществ и ведут к диабету

Диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире, но вокруг него существует множество мифов. Врач-терапевт Наталья Леонтьева развенчала заблуждения и объяснила, что действительно приводит к развитию болезни — сообщает ИА RuNews24.ru.
Одно из распространенных мнений — диабет развивается из-за чрезмерного потребления сахара. Однако на самом деле сахар сам по себе не вызывает заболевание. Он может способствовать набору лишнего веса и развитию ожирения, что в свою очередь повышает риск диабета 2-го типа.
Считается, что диабет — болезнь только полных людей. Да, ожирение — один из ключевых факторов риска, но болезнь встречается и у людей с нормальным весом. Врач-терапевт Леонтьева подчеркивает, что в этом случае большую роль играет генетика, аутоиммунные процессы и особенности обмена веществ.
Если у близких родственников (родителей, братьев, сестер) есть диабет, вероятность развития болезни возрастает. Помимо этого, немаловажную роль играют пищевые привычки: чрезмерное употребление сладких напитков, обработанных продуктов и трансжиров ухудшает чувствительность организма к инсулину.
Недостаток движения снижает чувствительность к инсулину и способствует набору веса. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать нормальный обмен веществ и предотвращают развитие инсулинорезистентности.
Риск диабета увеличивается с возрастом, особенно после 45 лет. Также есть специфические факторы, такие как гестационный диабет, возникающий во время беременности. Он может повысить вероятность развития диабета 2-го типа в будущем. Некоторые медицинские состояния (например, синдром поликистозных яичников) и определенные лекарства (кортикостероиды) тоже могут способствовать развитию заболевания.
Чтобы минимизировать вероятность развития диабета, врач советует придерживаться здорового образа жизни:
Контролировать вес и поддерживать оптимальный индекс массы тела.
Употреблять больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов.
Ограничить сладкие напитки, обработанные продукты и трансжиры.
Регулярно заниматься спортом: минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут интенсивных тренировок в неделю.
Проходить медицинские осмотры и следить за уровнем сахара в крови.
Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю»), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.
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