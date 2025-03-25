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Сахар под контролем: 6 продуктов, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы

1:33
Здоровье

Овощи — это не просто "полезно". Некоторые из них действительно способны поддерживать стабильный уровень сахара в крови — особенно если вы стараетесь питаться осознанно и сбалансированно. Главное — знать, какие именно овощи стоит включать в рацион, чтобы организм работал как часы, рассказывает Медпульс

шпинат
Фото: Own work by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шпинат

Врач-нутрициолог Фабиано Роберто, преподаватель Ассоциации бразильской нутрологии, поясняет:

"Как правило, эти продукты содержат мало сахара и богаты клетчаткой — именно это помогает регулировать уровень глюкозы в крови".

Шестёрка помощников

Вот список овощей, которые работают на пользу вашему обмену веществ и могут стать отличной опорой в борьбе с резкими скачками сахара:

  • Брокколи — клетчатка + антиоксиданты

  • Шпинат — минимум калорий, максимум пользы

  • Кабачки — лёгкий и универсальный овощ

  • Чучу (чаще известен как чайот) — богат витаминами и почти не содержит углеводов

  • Перец чили — ускоряет обмен веществ

  • Спаржа — отлично влияет на пищеварение

По словам специалиста, ключ не только в конкретных продуктах, но и в балансе всего рациона.

"Я повторяю: все овощи важны для здоровья, но питание должно быть сбалансировано — с нужным соотношением жиров, углеводов и белков", — подчёркивает нутрициолог.

Необязательно полностью отказываться от углеводов или жиров — важно просто знать меру и включать в ежедневное меню больше "правильных" продуктов.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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