Сахар под контролем: 6 продуктов, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы

Овощи — это не просто "полезно". Некоторые из них действительно способны поддерживать стабильный уровень сахара в крови — особенно если вы стараетесь питаться осознанно и сбалансированно. Главное — знать, какие именно овощи стоит включать в рацион, чтобы организм работал как часы, рассказывает Медпульс
Врач-нутрициолог Фабиано Роберто, преподаватель Ассоциации бразильской нутрологии, поясняет:
"Как правило, эти продукты содержат мало сахара и богаты клетчаткой — именно это помогает регулировать уровень глюкозы в крови".
Вот список овощей, которые работают на пользу вашему обмену веществ и могут стать отличной опорой в борьбе с резкими скачками сахара:
Брокколи — клетчатка + антиоксиданты
Шпинат — минимум калорий, максимум пользы
Кабачки — лёгкий и универсальный овощ
Чучу (чаще известен как чайот) — богат витаминами и почти не содержит углеводов
Перец чили — ускоряет обмен веществ
Спаржа — отлично влияет на пищеварение
По словам специалиста, ключ не только в конкретных продуктах, но и в балансе всего рациона.
"Я повторяю: все овощи важны для здоровья, но питание должно быть сбалансировано — с нужным соотношением жиров, углеводов и белков", — подчёркивает нутрициолог.
Необязательно полностью отказываться от углеводов или жиров — важно просто знать меру и включать в ежедневное меню больше "правильных" продуктов.
Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.
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