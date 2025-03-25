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Появился кашель с мокротой и одышка? Узнайте, что это может значить

2:01
Здоровье

Если вы думаете, что кашель по утрам — просто результат многолетнего курения, подумайте ещё раз. Этот "кашель курильщика" может быть симптомом хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), серьёзного диагноза, который нельзя игнорировать, сообщает aif.ru

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Об этом предупреждает врач-терапевт Надежда Чернышова:

«Первыми признаками ХОБЛ можно считать кашель с мокротой и одышку. Мы еще знаем это как "кашель курильщика".

Многие считают это безобидным следствием курения. Однако это первый звонок к развитию тяжелого заболевания».

Недавно стало известно, что у актёра Михаила Ефремова, которому одобрили условно-досрочное освобождение, диагностировали именно ХОБЛ. Он собирается заняться лечением сразу после выхода на свободу.

Что может спровоцировать ХОБЛ

Причиной болезни становится не только курение. В группе риска — те, кто работает в пыльных или вредных условиях, а также люди с дефицитом витаминов, особенно витамина С. Неполноценное питание тоже может ослабить организм и спровоцировать развитие заболевания.

Что делать, если поставлен диагноз

Первое и самое важное — отказ от курения.
«От этого зависит, сколько ещё лет он проживёт. Чем дольше он курит, тем меньше у него останется в запасе времени жизни. Бросать курить нужно на любой стадии заболевания», — подчёркивает Чернышова.

Также важно сохранять физическую активность: больше двигаться, заниматься посильным трудом. Малоподвижный образ жизни ускоряет ухудшение состояния.

И, конечно, необходимо строго соблюдать лечение, назначенное врачом.

«Пациент должен всеми силами избегать обострений, потому что каждое из них уносит часть легочной ткани и ухудшает течение заболевания», — заключает эксперт.

Уточнения

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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