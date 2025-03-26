Споры плесени в воздухе: как они проникают в организм и что происходит дальше

Ни для кого не секрет, что плесень опасна для здоровья, производимые ею микотоксины вызывают отравления, аллергию и даже приводят к тяжелым заболеваниям. О том, какая бывает плесень и чем она опасна, рассказала Наталья Шеина, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского университета.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Так, грибы рода Aspergillus могут появиться на потолке, стенах, если помещение плохо проветривается, также на несвежих пищевых продуктах и хлебе. Опасна для людей с ослабленной иммунной системой. Грибы рода Cladosporium появляются при более низких температурах, например, на окнах или в холодильнике. Обычно такая плесень бывает оливково-зеленого цвета.

Род Penicillium довольно известен, ведь именно из одного из его видов был получен первый антибиотик. Образуется часто на продуктах питания. Грибы Stachybotrys часто называют "черной плесенью", растут на дереве или обоях. Грибы рода Alternaria образуются на гнилых продуктах питания.

Как отмечает Наталья Шеина, когда споры проникают через органы дыхания или ЖКТ, то они могут привести к появлению грибковой инфекции, особенно у больных с серьезными иммунодефицитными состояниями. Также грибы могут вызывать аллергические реакции, об этом сигнализируют такие симптомы, как

заложенность носа,

насморк,

першение в горле,

усталость,

мигрень.

Токсины, которые производят грибы, являются очень сильными ядами, поэтому приводят к отравлению.

Эксперт напоминает, что появление плесени дома сигнализирует о повышенной влажности в помещении, которая может быть вызвана плохой работой вентиляции, а также наличием аварийной ситуации с водоснабжением. Также важно правильно хранить продукты питания.