Ученые Гарварда раскрыли страшный секрет: переработанное красное мясо разрушает мозг

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно признала переработанное красное мясо (колбасы, бекон, сосиски и т. д.) доказанным канцерогеном, а обычное красное мясо - вероятным канцерогеном. Известно также, что такие продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако их влияние на когнитивные способности и развитие когнитивных расстройств оставалось малоизученным.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Группа исследователей из Гарварда решила выяснить, как переработанное красное мясо влияет на когнитивное здоровье. Для этого они проанализировали медицинские данные более 133 000 участников двух крупных когортных исследований, которые проводились с 1980-х годов. В опросах учитывались рацион питания, уровень физической активности, когнитивный статус и субъективные когнитивные нарушения, сообщает венгерское издание Prove.

Результаты показали, что у тех, кто потреблял более 20-30 граммов переработанного красного мяса в день (что составляет около четверти суточной порции), риск развития деменции был на 13% выше, а вероятность субъективных когнитивных нарушений — на 14% выше, чем у тех, кто потреблял меньше. При этом замена одной порции переработанного красного мяса на бобовые и семена снижала риск деменции на 19%.

Хотя исследование не установило причинно-следственной связи, оно подтвердило, что даже небольшое количество переработанного красного мяса может негативно влиять на когнитивное здоровье. Результаты согласуются с другими исследованиями, проведёнными в Англии, где также было обнаружено, что потребление переработанного красного мяса увеличивает риск деменции и болезни Альцгеймера.

Эти данные подчёркивают важность пересмотра рациона и сокращения потребления переработанного красного мяса для поддержания когнитивного здоровья.

Уточнения

Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.



Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

