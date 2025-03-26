Поясничная боль, которая не лечится таблетками: как распознать начало кошмара

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Здоровье

Рак почки входит в топ-10 самых распространенных злокачественных новообразований. Чаще всего недуг поражает мужчин старше 60 лет. Врачи отмечают, что при раннем выявлении болезнь можно излечить в 90% случаев. Специалисты НМИЦ онкологии Минздрава России рассказали, какие симптомы заставят вовремя обратиться к врачу.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Гендиректор НМИЦ онкологии Минздрава России, академик РАН Олег Кит отмечает, что выявить опухоль на ранней стадии можно, если регулярно проходить профилактические осмотры. Однако если недуг уже поразил организм, то стоит обратить внимание на следующие тревожные звоночки:

  • лихорадка,
  • плохое самочувствие,
  • чрезмерная утомляемость,
  • беспричинная потеря веса.

Также стоит обратить внимание, есть ли кровь в моче, возможно, будет беспокоить боль в области поясницы или в боку.

На ранних стадиях болезнь развивается бессимптомно, именно поэтому так важно проходить диспансеризацию.

Если болезнь заметить на ранней стадии, то потребуется хирургическое вмешательство, после операции пациент сможет вернуться к нормальной жизни. В запущенных случаях показано более длительное лечение в комплексе с лекарственной терапией, объяснил профессор Алексей Шевченко.

Также онкологи рекомендуют вести здоровый образ жизни. Ожирение, высокое давление, курение являются факторами риска развития болезни.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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