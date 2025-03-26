Татуировки и рак кожи: раскрываем главный секрет учёных, о котором молчат мастера

Учёные из Дании и Финляндии выяснили, что татуировки могут повышать риск развития рака кожи. Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун напомнил, что не так страшен черт.

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с тату

По мнению эксперта, у людей, которые злоупотребляют татуировками, возможны аллергические реакции на краситель. Также при использовании некачественных красок в организм могут попасть вредные вещества, например, тяжелые металлы. Если наносить татуировку в антисанитарных условиях, то возможно появление воспалительных заболеваний.

Однако эксперт напомнил, что краситель, используемый для нанесения тату, не распространяется по организму.

Что касается утверждений некоторых ученых по поводу повышенного риска развития онкологии у любителей тату, то научной доказательной базы пока нет, напоминает эксперт.

Что касается самих красителей, то важно научиться их различать. Некоторые из них более-менее нейтральны, а вот белый, например, вреден для организма. Однако в целом негативного воздействия на организм татуировки не оказывают, подчеркнул эксперт.