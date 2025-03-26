Роботы заполняют карты, а врачи лечат: революция, о которой молчат в больницах

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современная медицина стремительно развивается, и ключевую роль в оптимизации медицинских процессов играет искусственный интеллект. ИИ становится незаменимым инструментом, помогая врачу поставить диагноз. Однако могут ли роботы заменить медицинских работников?

Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Ольга Горячева, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета, отмечает, что самое главное в медицине — общение и эмпатия к пациенту, роботы это не заменят. Однако можно говорить о помощи искусственного интеллекта.

Так, ИИ используется в лучевой диагностике, например, для определения онкологии на ранней стадии по снимкам. Врач может это и не заметить. ИИ полезен и для лабораторной диагностики.

"По анализам крови можно сделать определенные выводы о предрасположенности к онкологическим заболеваниям, к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к патологии желудочно-кишечного тракта", — отмечает эксперт.

В дерматологии искусственный интеллект помогает определить меланому или другие заболевания, такие как акне, экзема, грибок, по снимкам, также может проанализировать реакцию кожи на различные препараты.

Также, отмечает эксперт, ведутся работы над тем, чтобы ИИ распознавал речь врача и заполнял карту пациента, чтобы освободить медиков от лишней рутинной работы.