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Первые симптомы артроза, которые легко спутать с обычной усталостью

2:23
Здоровье

Подъем по лестнице даётся всё труднее, колено опухает к вечеру, а по утрам сустав словно ржавый? Не спешите списывать всё на усталость и возраст: возможно, это первые сигналы артроза. Хирург Алексей Безрукавый рассказал, как вовремя распознать болезнь и что делать, чтобы не попасть на операционный стол.

Коленный сустав
Фото: commons.wikimedia.org by BruceBlaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Коленный сустав

Почему колени сдают

Артроз коленного сустава — коварное заболевание, которое развивается медленно, но верно. Оно относится к дегенеративно-дистрофическим — хрящевая ткань разрушается, а на её месте разрастается костная. Сустав начинает сковывать движения и буквально "заклинивает" при нагрузке.

В группе риска не только пожилые, но и:

  • Люди с лишним весом.
  • Спортсмены.
  • Те, чья работа связана с физическим трудом.
  • Пациенты с остеопорозом, травмами, некрозами и даже некоторыми инфекциями.

Как понять, что у вас артроз

Симптомы, на которые стоит обратить внимание:

  • Боль в колене во время движения или в состоянии покоя;
  • Утренняя скованность — будто сустав "забывает" двигаться;
  • Хруст и щелчки при сгибании;
  • Припухлость, отеки;
  • Затруднённый подъем и спуск по лестнице.

Если хотя бы два пункта про вас — не откладывайте визит к врачу.

Как ставится диагноз

Чтобы точно определить стадию артроза, врач может назначить:

  • УЗИ или рентген: для первичной оценки сустава;
  • КТ или МРТ: если нужно понять глубину поражения;
  • Артроскопию: малотравматичную процедуру с введением камеры внутрь сустава.

Как лечится артроз: от таблеток до протеза

Хорошая новость — на ранних стадиях можно обойтись без операции.

Что поможет

  • Противовоспалительные препараты,
  • Физиотерапия,
  • Инъекции гиалуроновой кислоты,
  • Регенеративные методики,
  • Ортезы — особенно если вы много ходите или занимаетесь спортом.

Если болезнь запущена, поможет эндопротезирование — замена сустава на искусственный. Современные импланты служат до 20 лет, но лучше до этого не доводить.

"Если вовремя обратить внимание на первые симптомы, можно остановить разрушение сустава и вылечиться без операции", — подытожил врач Алексей Безрукавый, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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