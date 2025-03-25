Первые симптомы артроза, которые легко спутать с обычной усталостью

Подъем по лестнице даётся всё труднее, колено опухает к вечеру, а по утрам сустав словно ржавый? Не спешите списывать всё на усталость и возраст: возможно, это первые сигналы артроза. Хирург Алексей Безрукавый рассказал, как вовремя распознать болезнь и что делать, чтобы не попасть на операционный стол.
Артроз коленного сустава — коварное заболевание, которое развивается медленно, но верно. Оно относится к дегенеративно-дистрофическим — хрящевая ткань разрушается, а на её месте разрастается костная. Сустав начинает сковывать движения и буквально "заклинивает" при нагрузке.
В группе риска не только пожилые, но и:
Симптомы, на которые стоит обратить внимание:
Если хотя бы два пункта про вас — не откладывайте визит к врачу.
Чтобы точно определить стадию артроза, врач может назначить:
Хорошая новость — на ранних стадиях можно обойтись без операции.
Если болезнь запущена, поможет эндопротезирование — замена сустава на искусственный. Современные импланты служат до 20 лет, но лучше до этого не доводить.
"Если вовремя обратить внимание на первые симптомы, можно остановить разрушение сустава и вылечиться без операции", — подытожил врач Алексей Безрукавый, сообщают "Вести Подмосковья".
Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.
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