Зачем человеку хвост и гусиная кожа: разбор странных запчастей организма

4:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждому из нас в наследство от эволюции достались не только разум и прямохождение, но и удивительные анатомические "сувениры" из прошлого — рудименты. Это органы и структуры, которые когда-то играли важную роль в жизни наших предков, но сегодня стали почти бесполезными. Их наличие — настоящий биологический музей внутри каждого из нас.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Удивленная девушка

Разбираемся, какие органы считаются рудиментарными у человека и почему они до сих пор с нами.

Копчик — память о хвосте

Копчик — крохотная треугольная кость в нижней части позвоночника. Это пережиток хвоста, который помогал предкам сохранять равновесие и даже подавать сигналы другим особям. С переходом к прямохождению в нём отпала надобность.

Любопытно, что хвостовой отросток по-прежнему формируется на ранних этапах эмбрионального развития человека. В редких случаях — у одного из 50 тысяч новорождённых — он сохраняется в виде "врождённого хвостика".

Аппендикс — загадочный отросток

Аппендикс, или червеобразный отросток, долгое время считался бесполезным. Предполагалось, что он участвовал в переваривании растительной пищи или служил "укрытием" для полезных бактерий.

Сегодня его роль всё ещё обсуждается. Однако одно известно точно: воспаление аппендикса — причина сотен тысяч операций в год.

Зубы мудрости — реликт древней диеты

Эти третьи моляры появляются последними — в возрасте от 16 до 30 лет. У предков, которые пережёвывали грубую, необработанную пищу, они были полезны.

Сегодня же, из-за уменьшившейся челюсти, зубам мудрости часто просто не хватает места. В результате — боль, смещение других зубов и нередкое удаление.

Утрата способности синтезировать витамин C

В отличие от большинства млекопитающих, человек не умеет самостоятельно производить витамин C. Ген, отвечающий за его синтез, остался в нашем геноме, но стал "псевдогеном" — выключенным и нефункциональным.

В древности эта способность была утрачена, вероятно, из-за достаточного поступления витамина с пищей. Сейчас же без регулярного получения витамина C возникает риск цинги — смертельно опасного состояния.

Орган Якобсона — нюх на феромоны, который не работает

Вомероназальный орган (ВНО), или орган Якобсона, у животных помогает улавливать феромоны — химические сигналы, влияющие на поведение. Он важен для размножения, поиска партнёра, установления иерархий.

У человека этот орган сохранился анатомически, но утратил функциональность. Мы ориентируемся на зрение, речь и социальные нормы — нюх здесь уже не помощник.

Гусиная кожа — рефлекс без пользы

При холоде или страхе у нас поднимаются волоски — появляется так называемая гусиная кожа. Это наследие тех времён, когда густой шерстяной покров позволял человеку сохранять тепло или "вставать дыбом" для устрашения врага.

Теперь у нас нет ни шерсти, ни смысла в этом рефлексе — но он всё ещё работает.

Мужские соски — анатомический нейтралитет

Соски у мужчин — ещё один любопытный "подарок" от эмбрионального развития. На раннем этапе развития зародыши обоих полов идентичны. Только позже гормоны определяют, кем станет ребёнок.

Соски формируются до этого этапа — и остаются у всех, независимо от пола. Несмотря на мифы, у предков мужчин никогда не было способности к лактации.

Эволюционный багаж: почему он остаётся

Рудиментарные органы не мешают организму, а их удаление (как в случае с аппендиксом или зубами мудрости) обычно безопасно. Но эволюция — не хирург: если орган не мешает выживанию, природа не спешит его "удалить".

Более того, некоторые рудименты могут быть полезны — например, копчик служит точкой крепления для тазовых мышц, а аппендикс всё чаще рассматривается как иммунный орган.

Так что "лишние" органы — скорее, напоминание о пути, который прошёл человек, чем реальная нагрузка. И кто знает, какие из них найдут себе новую роль в будущем.

Уточнения

Анато́мия (от греч. ἀνα- "вновь; сверху" + τέμνω "режу, рублю, рассекаю") — раздел биологии, изучающий строение тела, организмов и их частей на уровне выше тканевого.

