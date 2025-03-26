Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный уход за гортензиями: преимущества апельсиновых очисток
Никогда не включайте этот режим в посудомоечной машине: вот почему он может быть опасен
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Как вырастить эустому с первого раза — советы, которые работают
Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут
Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero
Кошка рвётся на свободу? Вот почему выпускать её — плохая идея и чем можно заменить улицу
Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать
Квантовые датчики изменят авиацию? Boeing провёл тестовый полёт без GPS

Зачем человеку хвост и гусиная кожа: разбор странных запчастей организма

4:27
Здоровье

Каждому из нас в наследство от эволюции достались не только разум и прямохождение, но и удивительные анатомические "сувениры" из прошлого — рудименты. Это органы и структуры, которые когда-то играли важную роль в жизни наших предков, но сегодня стали почти бесполезными. Их наличие — настоящий биологический музей внутри каждого из нас.

Удивленная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Удивленная девушка

Разбираемся, какие органы считаются рудиментарными у человека и почему они до сих пор с нами.

Копчик — память о хвосте

Копчик — крохотная треугольная кость в нижней части позвоночника. Это пережиток хвоста, который помогал предкам сохранять равновесие и даже подавать сигналы другим особям. С переходом к прямохождению в нём отпала надобность.

Любопытно, что хвостовой отросток по-прежнему формируется на ранних этапах эмбрионального развития человека. В редких случаях — у одного из 50 тысяч новорождённых — он сохраняется в виде "врождённого хвостика".

Аппендикс — загадочный отросток

Аппендикс, или червеобразный отросток, долгое время считался бесполезным. Предполагалось, что он участвовал в переваривании растительной пищи или служил "укрытием" для полезных бактерий.

Сегодня его роль всё ещё обсуждается. Однако одно известно точно: воспаление аппендикса — причина сотен тысяч операций в год.

Зубы мудрости — реликт древней диеты

Эти третьи моляры появляются последними — в возрасте от 16 до 30 лет. У предков, которые пережёвывали грубую, необработанную пищу, они были полезны.

Сегодня же, из-за уменьшившейся челюсти, зубам мудрости часто просто не хватает места. В результате — боль, смещение других зубов и нередкое удаление.

Утрата способности синтезировать витамин C

В отличие от большинства млекопитающих, человек не умеет самостоятельно производить витамин C. Ген, отвечающий за его синтез, остался в нашем геноме, но стал "псевдогеном" — выключенным и нефункциональным.

В древности эта способность была утрачена, вероятно, из-за достаточного поступления витамина с пищей. Сейчас же без регулярного получения витамина C возникает риск цинги — смертельно опасного состояния.

Орган Якобсона — нюх на феромоны, который не работает

Вомероназальный орган (ВНО), или орган Якобсона, у животных помогает улавливать феромоны — химические сигналы, влияющие на поведение. Он важен для размножения, поиска партнёра, установления иерархий.

У человека этот орган сохранился анатомически, но утратил функциональность. Мы ориентируемся на зрение, речь и социальные нормы — нюх здесь уже не помощник.

Гусиная кожа — рефлекс без пользы

При холоде или страхе у нас поднимаются волоски — появляется так называемая гусиная кожа. Это наследие тех времён, когда густой шерстяной покров позволял человеку сохранять тепло или "вставать дыбом" для устрашения врага.

Теперь у нас нет ни шерсти, ни смысла в этом рефлексе — но он всё ещё работает.

Мужские соски — анатомический нейтралитет

Соски у мужчин — ещё один любопытный "подарок" от эмбрионального развития. На раннем этапе развития зародыши обоих полов идентичны. Только позже гормоны определяют, кем станет ребёнок.

Соски формируются до этого этапа — и остаются у всех, независимо от пола. Несмотря на мифы, у предков мужчин никогда не было способности к лактации.

Эволюционный багаж: почему он остаётся

Рудиментарные органы не мешают организму, а их удаление (как в случае с аппендиксом или зубами мудрости) обычно безопасно. Но эволюция — не хирург: если орган не мешает выживанию, природа не спешит его "удалить".

Более того, некоторые рудименты могут быть полезны — например, копчик служит точкой крепления для тазовых мышц, а аппендикс всё чаще рассматривается как иммунный орган.

Так что "лишние" органы — скорее, напоминание о пути, который прошёл человек, чем реальная нагрузка. И кто знает, какие из них найдут себе новую роль в будущем.

Уточнения

Анато́мия (от греч. ἀνα- "вновь; сверху" + τέμνω "режу, рублю, рассекаю") — раздел биологии, изучающий строение тела, организмов и их частей на уровне выше тканевого.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
Обсудить
Сейчас читают
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле
Еда и рецепты
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле Аудио 
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить
Наука и техника
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить Аудио 
Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной
Домашние животные
Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Натуральный уход за гортензиями: преимущества апельсиновых очисток
Никогда не включайте этот режим в посудомоечной машине: вот почему он может быть опасен
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Как вырастить эустому с первого раза — советы, которые работают
Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут
Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero
Кошка рвётся на свободу? Вот почему выпускать её — плохая идея и чем можно заменить улицу
Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать
Квантовые датчики изменят авиацию? Boeing провёл тестовый полёт без GPS
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.