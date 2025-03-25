Угроза в чашке: что на самом деле льётся из кофемашины

Кажется, что чашка бодрящего кофе на работе — это невинная привычка. Но что, если именно она медленно поднимает вам холестерин?
Шведские ученые из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса выяснили: кофе из офисных кофемашин может содержать повышенные уровни веществ, негативно влияющих на сердце.
Учёные изучили напитки из 14 кофемашин, популярных на рабочих местах. Выяснилось: кофе, приготовленный в таких аппаратах, содержит большое количество дитерпенов — кафестола и кахвеола. Эти соединения способны повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), а значит — увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Процесс фильтрации имеет решающее значение. Некоторые кофемашины просто не способны эффективно задерживать вредные соединения", — отметил руководитель исследования Дэвид Иггман.
Исследователи сравнили разные способы приготовления:
Если вы пьёте кофе несколько раз в день — особенно на работе, — имеет смысл пересмотреть способ приготовления. Исследователи советуют:
Хорошая новость: ароматный напиток не придётся исключать совсем — просто выбирайте более безопасный способ его приготовления.
Кофемашина — устройство для приготовления кофе эспрессо и напитков на его основе путём пропускания горячей воды под давлением через слой молотого кофе.
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