Угроза в чашке: что на самом деле льётся из кофемашины

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что чашка бодрящего кофе на работе — это невинная привычка. Но что, если именно она медленно поднимает вам холестерин?

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Шведские ученые из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса выяснили: кофе из офисных кофемашин может содержать повышенные уровни веществ, негативно влияющих на сердце.

Что нашли исследователи

Учёные изучили напитки из 14 кофемашин, популярных на рабочих местах. Выяснилось: кофе, приготовленный в таких аппаратах, содержит большое количество дитерпенов — кафестола и кахвеола. Эти соединения способны повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), а значит — увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Процесс фильтрации имеет решающее значение. Некоторые кофемашины просто не способны эффективно задерживать вредные соединения", — отметил руководитель исследования Дэвид Иггман.

Где больше всего вредных веществ

Исследователи сравнили разные способы приготовления:

Кипячение кофе: абсолютный лидер по содержанию вредных веществ.

абсолютный лидер по содержанию вредных веществ. Офисные заварочные машины (чаще всего стоят в переговорках и коридорах): на втором месте.

(чаще всего стоят в переговорках и коридорах): на втором месте. Эспрессо-машины: показатели варьируются, но тоже могут быть небезопасными.

показатели варьируются, но тоже могут быть небезопасными. Кофе с бумажным фильтром: почти полностью очищен от дитерпенов.

Что делать

Если вы пьёте кофе несколько раз в день — особенно на работе, — имеет смысл пересмотреть способ приготовления. Исследователи советуют:

Выбирать кофеварки с бумажными фильтрами.

Избегать частого употребления кофе из офисных заварочных машин.

С осторожностью относиться к эспрессо и кофе, сваренному в турке.

Хорошая новость: ароматный напиток не придётся исключать совсем — просто выбирайте более безопасный способ его приготовления.

Уточнения

Кофемашина — устройство для приготовления кофе эспрессо и напитков на его основе путём пропускания горячей воды под давлением через слой молотого кофе.

