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Угроза в чашке: что на самом деле льётся из кофемашины

1:58
Здоровье

Кажется, что чашка бодрящего кофе на работе — это невинная привычка. Но что, если именно она медленно поднимает вам холестерин?

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Шведские ученые из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса выяснили: кофе из офисных кофемашин может содержать повышенные уровни веществ, негативно влияющих на сердце.

Что нашли исследователи

Учёные изучили напитки из 14 кофемашин, популярных на рабочих местах. Выяснилось: кофе, приготовленный в таких аппаратах, содержит большое количество дитерпенов — кафестола и кахвеола. Эти соединения способны повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), а значит — увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Процесс фильтрации имеет решающее значение. Некоторые кофемашины просто не способны эффективно задерживать вредные соединения", — отметил руководитель исследования Дэвид Иггман.

Где больше всего вредных веществ

Исследователи сравнили разные способы приготовления:

  • Кипячение кофе: абсолютный лидер по содержанию вредных веществ.
  • Офисные заварочные машины (чаще всего стоят в переговорках и коридорах): на втором месте.
  • Эспрессо-машины: показатели варьируются, но тоже могут быть небезопасными.
  • Кофе с бумажным фильтром: почти полностью очищен от дитерпенов.

Что делать

Если вы пьёте кофе несколько раз в день — особенно на работе, — имеет смысл пересмотреть способ приготовления. Исследователи советуют:

  • Выбирать кофеварки с бумажными фильтрами.
  • Избегать частого употребления кофе из офисных заварочных машин.
  • С осторожностью относиться к эспрессо и кофе, сваренному в турке.

Хорошая новость: ароматный напиток не придётся исключать совсем — просто выбирайте более безопасный способ его приготовления.

Уточнения

Кофемашина — устройство для приготовления кофе эспрессо и напитков на его основе путём пропускания горячей воды под давлением через слой молотого кофе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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