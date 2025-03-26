Погода скачет, и давление за ней: как гипертоникам пережить опасный сезон

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С первыми тёплыми днями приходит не только желание выйти на прогулку, но и волна проблем с сердечно-сосудистой системой. Весной врачи фиксируют рост числа гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Почему именно это время года так опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — разбираемся.

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Весенние триггеры: что происходит с организмом

Перепады погоды и атмосферного давления

Весна — это скачки температуры и нестабильное атмосферное давление. Утром — мороз, днем — жара, вечером — дождь. Такие резкие колебания заставляют сосуды то расширяться, то сужаться. Результат — нагрузка на сердце и риски:

Гипертонический криз;

Приступы стенокардии;

Обострение сердечной недостаточности.

Авитаминоз и дефицит микроэлементов

Зимой организм исчерпывает запасы ключевых веществ:

Магний: регулирует ритм сердца;

регулирует ритм сердца; Калий: поддерживает работу миокарда;

поддерживает работу миокарда; Витамин D: его нехватка увеличивает риск гипертонии;

его нехватка увеличивает риск гипертонии; Омега-3: защищает сосуды от воспаления.

Недостаток этих нутриентов делает сосуды более уязвимыми к стрессу и колебаниям давления.

Весенний стресс и гормональная перестройка

Увеличение светового дня и изменение гормонального фона вызывают так называемый синдром весенней усталости. Возможные симптомы:

Утомляемость.

Раздражительность.

Бессонница.

Скачки давления.

Обострение хронических заболеваний

Весной особенно осторожными должны быть люди с:

Гипертонией;

ИБС;

Атеросклерозом;

Сахарным диабетом.

Из-за весенней нестабильности сосуды спазмируются чаще, что может спровоцировать тромбоз, аритмию и другие осложнения.

Резкий старт физической активности

После зимней гиподинамии начинается садово-огородный сезон, прогулки и спорт. Но организм, не подготовленный к нагрузке, может отреагировать остро — вплоть до инфаркта.

Как сохранить здоровье сердца весной

Контроль давления

Измеряйте АД каждый день, особенно при склонности к гипертонии.

Избегайте резких движений (например, резкого подъёма).

Принимайте назначенные препараты строго по схеме.

Сбалансированное питание

Добавьте в рацион:

Продукты с калием и магнием: гречку, орехи, бананы, шпинат;

Рыбу и растительные масла — источники омега-3;

Не более 5 г соли в день;

1,5-2 л воды ежедневно.

Физическая активность — с умом

Начинайте с простого: прогулки, йога, плавание. Избегайте резких нагрузок — организму нужно время на адаптацию.

Борьба со стрессом

Больше бывайте на солнце: это помогает выработке витамина D и серотонина.

Используйте дыхательные упражнения.

Спите не менее 7-8 часов в сутки.

Поддержка витаминами (по назначению врача)

Магний В6: для снижения давления.

для снижения давления. Омега-3: для защиты сосудов.

для защиты сосудов. Коэнзим Q10: для поддержки энергетики сердца.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Не откладывайте вызов скорой, если:

Давление подскочило выше 180/110 и не снижается;

и не снижается; Появилась сильная боль за грудиной (возможно, инфаркт);

Возникли нарушения речи, онемение, слабость — признаки инсульта.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

