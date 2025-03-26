Погода скачет, и давление за ней: как гипертоникам пережить опасный сезон

С первыми тёплыми днями приходит не только желание выйти на прогулку, но и волна проблем с сердечно-сосудистой системой. Весной врачи фиксируют рост числа гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Почему именно это время года так опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — разбираемся.
Весна — это скачки температуры и нестабильное атмосферное давление. Утром — мороз, днем — жара, вечером — дождь. Такие резкие колебания заставляют сосуды то расширяться, то сужаться. Результат — нагрузка на сердце и риски:
Зимой организм исчерпывает запасы ключевых веществ:
Недостаток этих нутриентов делает сосуды более уязвимыми к стрессу и колебаниям давления.
Увеличение светового дня и изменение гормонального фона вызывают так называемый синдром весенней усталости. Возможные симптомы:
Весной особенно осторожными должны быть люди с:
Из-за весенней нестабильности сосуды спазмируются чаще, что может спровоцировать тромбоз, аритмию и другие осложнения.
После зимней гиподинамии начинается садово-огородный сезон, прогулки и спорт. Но организм, не подготовленный к нагрузке, может отреагировать остро — вплоть до инфаркта.
Добавьте в рацион:
Не откладывайте вызов скорой, если:
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
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