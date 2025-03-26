Когда вес — не просто цифра: что делать, если похудение не работает

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почти половина россиян страдает от избыточного веса, и еще около 20% — от ожирения. В этих случаях дело не только в внешности: лишний вес повышает риск инсульта, инфаркта, диабета и даже онкологии. Особенно тревожно, что большинству людей с ожирением не удается справиться с проблемой самостоятельно — эффективное похудение достигается менее чем у 10% без помощи врачей.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Сегодня в арсенале медицины есть два ключевых подхода: лекарственная терапия и бариатрическая хирургия. Как понять, что пора обратиться за помощью — и какую помощь выбрать?

Где проходит грань между просто лишним весом и ожирением

Для диагностики используется индекс массы тела (ИМТ):

18,5-24,9 - норма

- норма 25-29,9 - избыточный вес

- избыточный вес 30 и выше - ожирение

Однако ИМТ не идеален: он не учитывает процент жира и мышц. Поэтому врачи дополнительно измеряют окружность талии, соотношение талии к бедрам и процент жира в организме. Всё это дает более точную картину.

Когда лекарства уже не помогают

Если ИМТ выше 35, и есть осложнения (диабет, гипертония), или больше 40 — врачи могут рекомендовать бариатрическую операцию. Она уменьшает желудок, снижает чувство голода и нарушает усвоение части калорий. Но её не делают "по желанию". Обязательное условие — неэффективность других методов.

Медикаменты вроде "Оземпика" работают у пациентов с ИМТ от 27 до 34,9 и помогают сбросить до 15% веса. Однако эффект держится только при длительном приёме. После отмены вес часто возвращается.

А если просто удалить жир

Липосакция - это косметика, а не лечение. Она корректирует фигуру, но не решает проблему ожирения. Бариатрия меняет метаболизм и помогает сохранить результат на годы.

Сколько можно сбросить после операции

Обычно — 50-70% избыточного веса за год, иногда — больше. Эффект держится долго, если пациент меняет образ жизни: дробное питание, отказ от переедания, умеренные физические нагрузки и регулярный прием витаминов.

Операция не отменяет ответственности. Те, кто не готов менять привычки, часто сталкиваются с возвратом веса. Но 85-90% пациентов, прошедших бариатрию, действительно худеют и удерживают результат.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.



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