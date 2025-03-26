Весенний суперфуд или аллерген в банке? Вся правда о берёзовом соке

Берёзовый сок — это не только аромат ностальгии и детства, но и продукт, который вновь вошёл в моду. Его можно найти в эколавках, он становится частью косметических средств, а диетологи обсуждают его минеральный состав. Но насколько он полезен на самом деле? И стоит ли готовить его самостоятельно?
Берёзовый сок — это прозрачная слегка сладковатая жидкость, богатая природными микроэлементами. Он содержит витамины группы B и С, а также:
Несмотря на низкую калорийность (всего 3 ккал на 100 г), берёзовый сок способен восполнить суточную норму некоторых минералов — например, марганца.
Кроме того, он содержит антиоксиданты (флавоноиды, полифенолы) и гликозиды — вещества с мягким мочегонным и противовоспалительным действием. Но важно помнить: берёзовый сок — не лекарство. Его польза — в поддержке водного и минерального баланса, а не в лечении болезней.
Потенциальный вред связан с индивидуальными особенностями организма:
Берёзовый сок собирают весной, когда набухают почки. Лучшее время — апрель, в солнечный день. Выбирать стоит деревья с диаметром ствола от 20 до 35 см.
Максимум с одного дерева — 5 литров. Большее количество может ослабить растение или даже привести к его гибели.
А если хочется разнообразия — добавьте дольки лимона или апельсина. Получится натуральный лимонад.
Даже в одном стакане берёзового сока может содержаться суточная норма марганца. Поэтому оптимальная дозировка — не более 1-2 стаканов в день.
Берёзовый сок — это приятный, мягкий природный напиток, который может дополнить рацион минералами и помочь разнообразить питание. Главное — собирать и пить его с умом, не переоценивая "волшебные" свойства. Ведь лучший эффект для здоровья даёт не один напиток, а сбалансированное питание.
Микронутриенты (витамины макро- и микроэлементы) — это незаменимые компоненты питания человека, поскольку необходимы для протекания многочисленных биохимических реакций в организме.
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