Весенний суперфуд или аллерген в банке? Вся правда о берёзовом соке

3:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Берёзовый сок — это не только аромат ностальгии и детства, но и продукт, который вновь вошёл в моду. Его можно найти в эколавках, он становится частью косметических средств, а диетологи обсуждают его минеральный состав. Но насколько он полезен на самом деле? И стоит ли готовить его самостоятельно?

Фото: Личный архив by Анастасия Афонина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Берёза

Чем берёзовый сок полезен

Берёзовый сок — это прозрачная слегка сладковатая жидкость, богатая природными микроэлементами. Он содержит витамины группы B и С, а также:

Магний: регулирует уровень глюкозы и улучшает работу нервной системы.

регулирует уровень глюкозы и улучшает работу нервной системы. Калий: участвует в работе сердца и мышц, поддерживает водный баланс.

участвует в работе сердца и мышц, поддерживает водный баланс. Кальций и марганец: укрепляют кости, участвуют в обмене веществ.

укрепляют кости, участвуют в обмене веществ. Медь: помогает усваивать железо, поддерживает здоровье кожи и волос.

Несмотря на низкую калорийность (всего 3 ккал на 100 г), берёзовый сок способен восполнить суточную норму некоторых минералов — например, марганца.

Кроме того, он содержит антиоксиданты (флавоноиды, полифенолы) и гликозиды — вещества с мягким мочегонным и противовоспалительным действием. Но важно помнить: берёзовый сок — не лекарство. Его польза — в поддержке водного и минерального баланса, а не в лечении болезней.

Кому берёзовый сок может навредить

Потенциальный вред связан с индивидуальными особенностями организма:

Аллергия: до 40% людей с поллинозом реагируют на берёзовый сок.

до 40% людей с поллинозом реагируют на берёзовый сок. Заболевания печени: при нарушении её функций марганец может накапливаться и вызывать токсические эффекты.

при нарушении её функций марганец может накапливаться и вызывать токсические эффекты. Беременные, дети и кормящие: из-за отсутствия клинических исследований лучше отказаться от употребления или проконсультироваться с врачом.

из-за отсутствия клинических исследований лучше отказаться от употребления или проконсультироваться с врачом. Покупной сок может содержать сахар и консерванты. На 100 мл — до 3,5 г сахара. Лучше внимательно читать состав на упаковке.

Как собирать сок и не навредить дереву

Берёзовый сок собирают весной, когда набухают почки. Лучшее время — апрель, в солнечный день. Выбирать стоит деревья с диаметром ствола от 20 до 35 см.

Чтобы собрать сок

Проделать отверстие на высоте около метра (глубиной 3-5 см).

Вставить шланг и направить его в чистую тару.

После сбора обязательно закрыть отверстие садовым варом — не пробкой и не спиртом!

Максимум с одного дерева — 5 литров. Большее количество может ослабить растение или даже привести к его гибели.

Как правильно хранить берёзовый сок

В холодильнике свежий сок хранится не более 5-7 дней.

Для заморозки разлейте его по пластиковым бутылкам — полезные вещества сохранятся.

Для длительного хранения можно прокипятить и законсервировать в банках.

А если хочется разнообразия — добавьте дольки лимона или апельсина. Получится натуральный лимонад.

Сколько сока можно пить

Даже в одном стакане берёзового сока может содержаться суточная норма марганца. Поэтому оптимальная дозировка — не более 1-2 стаканов в день.

Итог

Берёзовый сок — это приятный, мягкий природный напиток, который может дополнить рацион минералами и помочь разнообразить питание. Главное — собирать и пить его с умом, не переоценивая "волшебные" свойства. Ведь лучший эффект для здоровья даёт не один напиток, а сбалансированное питание.

Уточнения

Микронутриенты (витамины макро- и микроэлементы) — это незаменимые компоненты питания человека, поскольку необходимы для протекания многочисленных биохимических реакций в организме.

