Почки не шутят: что творят с организмом энергетики, батончики и спорт без границ

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Здоровье

Хроническая болезнь почек (ХБП) традиционно считалась заболеванием пожилых людей. Однако современные тенденции показывают тревожное омоложение этой патологии.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Причины омоложения ХБП

Нефролог профессор Борис Богов отмечает, что стремление подростков к идеальному телу приводит к чрезмерному потреблению протеиновых смесей и энергетических напитков. Эти продукты могут оказывать негативное влияние на почки, способствуя развитию хронических заболеваний в более молодом возрасте.

Отсутствие симптомов на ранних стадиях

Одной из опасностей ХБП является бессимптомное течение на начальных этапах. Профессор Богов подчёркивает, что на первых двух стадиях заболевание часто не проявляется, и только на поздних этапах, когда возникают осложнения, пациенты обращаются за медицинской помощью. К этому времени лечение направлено лишь на улучшение качества жизни, а не на полное излечение.

Важность раннего скрининга

Для эффективной борьбы с ХБП необходима система раннего скрининга. Простые анализы крови и мочи могут выявить изменения в работе почек задолго до появления симптомов. Профессор Богов отмечает, что такие исследования занимают всего несколько секунд, но их ценность для ранней диагностики трудно переоценить.

Профилактика и рекомендации

Чтобы снизить риск развития ХБП, особенно среди молодёжи, рекомендуется:

  • Сбалансированное питание: избегать чрезмерного потребления белковых добавок и энергетических напитков.

  • Регулярные медицинские осмотры: проходить ежегодные проверки, включая анализы крови и мочи.

  • Образовательные программы: информировать молодёжь о рисках, связанных с неправильным питанием и употреблением добавок.

Раннее выявление и профилактика — ключевые факторы в борьбе с хроническими заболеваниями почек, особенно учитывая тенденцию к их омоложению.​

Хроническая болезнь почек (ХБП) традиционно считалась заболеванием пожилых людей. Однако современные тенденции показывают тревожное омоложение этой патологии.

Причины омоложения ХБП

Нефролог профессор Борис Богов отмечает, что стремление подростков к идеальному телу приводит к чрезмерному потреблению протеиновых смесей и энергетических напитков. Эти продукты могут оказывать негативное влияние на почки, способствуя развитию хронических заболеваний в более молодом возрасте.

Отсутствие симптомов на ранних стадиях

Одной из опасностей ХБП является бессимптомное течение на начальных этапах. Профессор Богов подчёркивает, что на первых двух стадиях заболевание часто не проявляется, и только на поздних этапах, когда возникают осложнения, пациенты обращаются за медицинской помощью. К этому времени лечение направлено лишь на улучшение качества жизни, а не на полное излечение.

Важность раннего скрининга

Для эффективной борьбы с ХБП необходима система раннего скрининга. Простые анализы крови и мочи могут выявить изменения в работе почек задолго до появления симптомов. Профессор Богов отмечает, что такие исследования занимают всего несколько секунд, но их ценность для ранней диагностики трудно переоценить.

Профилактика и рекомендации

Чтобы снизить риск развития ХБП, особенно среди молодёжи, рекомендуется: 

  • Сбалансированное питание: избегать чрезмерного потребления белковых добавок и энергетических напитков.

  • Регулярные медицинские осмотры: проходить ежегодные проверки, включая анализы крови и мочи.

  • Образовательные программы: информировать молодёжь о рисках, связанных с неправильным питанием и употреблением добавок.

Раннее выявление и профилактика — ключевые факторы в борьбе с хроническими заболеваниями почек, особенно учитывая тенденцию к их омоложению.​

Уточнения

Диспансериза́ция - комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определённых групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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