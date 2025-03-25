Почки не шутят: что творят с организмом энергетики, батончики и спорт без границ

4:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Хроническая болезнь почек (ХБП) традиционно считалась заболеванием пожилых людей. Однако современные тенденции показывают тревожное омоложение этой патологии.​

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Причины омоложения ХБП

Нефролог профессор Борис Богов отмечает, что стремление подростков к идеальному телу приводит к чрезмерному потреблению протеиновых смесей и энергетических напитков. Эти продукты могут оказывать негативное влияние на почки, способствуя развитию хронических заболеваний в более молодом возрасте.​

Отсутствие симптомов на ранних стадиях

Одной из опасностей ХБП является бессимптомное течение на начальных этапах. Профессор Богов подчёркивает, что на первых двух стадиях заболевание часто не проявляется, и только на поздних этапах, когда возникают осложнения, пациенты обращаются за медицинской помощью. К этому времени лечение направлено лишь на улучшение качества жизни, а не на полное излечение.​

Важность раннего скрининга

Для эффективной борьбы с ХБП необходима система раннего скрининга. Простые анализы крови и мочи могут выявить изменения в работе почек задолго до появления симптомов. Профессор Богов отмечает, что такие исследования занимают всего несколько секунд, но их ценность для ранней диагностики трудно переоценить.​

Профилактика и рекомендации

Чтобы снизить риск развития ХБП, особенно среди молодёжи, рекомендуется:​

Сбалансированное питание : избегать чрезмерного потребления белковых добавок и энергетических напитков.​

Регулярные медицинские осмотры : проходить ежегодные проверки, включая анализы крови и мочи.​

Образовательные программы: информировать молодёжь о рисках, связанных с неправильным питанием и употреблением добавок.​

Раннее выявление и профилактика — ключевые факторы в борьбе с хроническими заболеваниями почек, особенно учитывая тенденцию к их омоложению.​

​Хроническая болезнь почек (ХБП) традиционно считалась заболеванием пожилых людей. Однако современные тенденции показывают тревожное омоложение этой патологии.​

Причины омоложения ХБП

Нефролог профессор Борис Богов отмечает, что стремление подростков к идеальному телу приводит к чрезмерному потреблению протеиновых смесей и энергетических напитков. Эти продукты могут оказывать негативное влияние на почки, способствуя развитию хронических заболеваний в более молодом возрасте.​

Отсутствие симптомов на ранних стадиях

Одной из опасностей ХБП является бессимптомное течение на начальных этапах. Профессор Богов подчёркивает, что на первых двух стадиях заболевание часто не проявляется, и только на поздних этапах, когда возникают осложнения, пациенты обращаются за медицинской помощью. К этому времени лечение направлено лишь на улучшение качества жизни, а не на полное излечение.​

Важность раннего скрининга

Для эффективной борьбы с ХБП необходима система раннего скрининга. Простые анализы крови и мочи могут выявить изменения в работе почек задолго до появления симптомов. Профессор Богов отмечает, что такие исследования занимают всего несколько секунд, но их ценность для ранней диагностики трудно переоценить.​

Профилактика и рекомендации

Чтобы снизить риск развития ХБП, особенно среди молодёжи, рекомендуется:

Сбалансированное питание : избегать чрезмерного потребления белковых добавок и энергетических напитков.​

Регулярные медицинские осмотры : проходить ежегодные проверки, включая анализы крови и мочи.​

Образовательные программы: информировать молодёжь о рисках, связанных с неправильным питанием и употреблением добавок.​

Раннее выявление и профилактика — ключевые факторы в борьбе с хроническими заболеваниями почек, особенно учитывая тенденцию к их омоложению.​

Уточнения

Диспансериза́ция - комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определённых групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

