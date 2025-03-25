Почки не шутят: что творят с организмом энергетики, батончики и спорт без границ

Хроническая болезнь почек (ХБП) традиционно считалась заболеванием пожилых людей. Однако современные тенденции показывают тревожное омоложение этой патологии.
Нефролог профессор Борис Богов отмечает, что стремление подростков к идеальному телу приводит к чрезмерному потреблению протеиновых смесей и энергетических напитков. Эти продукты могут оказывать негативное влияние на почки, способствуя развитию хронических заболеваний в более молодом возрасте.
Одной из опасностей ХБП является бессимптомное течение на начальных этапах. Профессор Богов подчёркивает, что на первых двух стадиях заболевание часто не проявляется, и только на поздних этапах, когда возникают осложнения, пациенты обращаются за медицинской помощью. К этому времени лечение направлено лишь на улучшение качества жизни, а не на полное излечение.
Для эффективной борьбы с ХБП необходима система раннего скрининга. Простые анализы крови и мочи могут выявить изменения в работе почек задолго до появления симптомов. Профессор Богов отмечает, что такие исследования занимают всего несколько секунд, но их ценность для ранней диагностики трудно переоценить.
Чтобы снизить риск развития ХБП, особенно среди молодёжи, рекомендуется:
Сбалансированное питание: избегать чрезмерного потребления белковых добавок и энергетических напитков.
Регулярные медицинские осмотры: проходить ежегодные проверки, включая анализы крови и мочи.
Образовательные программы: информировать молодёжь о рисках, связанных с неправильным питанием и употреблением добавок.
Раннее выявление и профилактика — ключевые факторы в борьбе с хроническими заболеваниями почек, особенно учитывая тенденцию к их омоложению.
Хроническая болезнь почек (ХБП) традиционно считалась заболеванием пожилых людей. Однако современные тенденции показывают тревожное омоложение этой патологии.
Нефролог профессор Борис Богов отмечает, что стремление подростков к идеальному телу приводит к чрезмерному потреблению протеиновых смесей и энергетических напитков. Эти продукты могут оказывать негативное влияние на почки, способствуя развитию хронических заболеваний в более молодом возрасте.
Одной из опасностей ХБП является бессимптомное течение на начальных этапах. Профессор Богов подчёркивает, что на первых двух стадиях заболевание часто не проявляется, и только на поздних этапах, когда возникают осложнения, пациенты обращаются за медицинской помощью. К этому времени лечение направлено лишь на улучшение качества жизни, а не на полное излечение.
Для эффективной борьбы с ХБП необходима система раннего скрининга. Простые анализы крови и мочи могут выявить изменения в работе почек задолго до появления симптомов. Профессор Богов отмечает, что такие исследования занимают всего несколько секунд, но их ценность для ранней диагностики трудно переоценить.
Чтобы снизить риск развития ХБП, особенно среди молодёжи, рекомендуется:
Сбалансированное питание: избегать чрезмерного потребления белковых добавок и энергетических напитков.
Регулярные медицинские осмотры: проходить ежегодные проверки, включая анализы крови и мочи.
Образовательные программы: информировать молодёжь о рисках, связанных с неправильным питанием и употреблением добавок.
Раннее выявление и профилактика — ключевые факторы в борьбе с хроническими заболеваниями почек, особенно учитывая тенденцию к их омоложению.
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