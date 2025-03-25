Вред от экранов уменьшается, если добавить это в свою тарелку

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Здоровье

Здоровье глаз во многом зависит от правильного питания. Включение в рацион определённых продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, может значительно снизить риск возрастных заболеваний, таких как дегенерация макулы и катаракта.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Витамин A: защита роговицы и улучшение ночного зрения

Витамин A необходим для выработки родопсина — пигмента, позволяющего видеть при слабом освещении, а также поддерживает здоровье роговицы. Источники витамина A включают:

  • Морковь: богата бета-каротином, предшественником витамина A.

  • Сладкий картофель: ещё один отличный источник бета-каротина.

  • Шпинат и другие тёмно-зелёные листовые овощи: содержат бета-каротин и лютеин.

  • Печень: концентрированный источник витамина A.

  • Тыква: обогащена бета-каротином.

Лютеин и зеаксантин: антиоксиданты для защиты сетчатки

Эти каротиноиды концентрируются в макуле — центральной части сетчатки — и защищают глаза от вредного воздействия синего света и окислительного стресса, снижая риск дегенерации макулы. Богаты лютеином и зеаксантином:

  • Капуста кейл: один из лучших источников этих веществ.

  • Шпинат: помимо витамина A, содержит значительное количество лютеина.

  • Брокколи: обогащён лютеином и зеаксантином.

  • Кукуруза: содержит зеаксантин.

  • Яичный желток: лютеин и зеаксантин в легкоусвояемой форме.

Витамин C: антиоксидантная поддержка глаз

Витамин C защищает глаза от повреждений свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена, важного для структуры глазных тканей. Источники витамина C:

  • Цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны.

  • Клубника: богата аскорбиновой кислотой.

  • Киви: содержит высокую концентрацию витамина C.

  • Болгарский перец: особенно красный, является отличным источником.

Омега-3 жирные кислоты: профилактика синдрома сухого глаза

Омега-3 способствуют предотвращению воспалений и поддерживают здоровье слёзной плёнки, что важно для предотвращения синдрома сухого глаза. Богаты омега-3:

  • Жирная рыба: лосось, скумбрия, сардины.

  • Льняное семя и чиа: растительные источники омега-3.

  • Грецкие орехи: содержат альфа-линоленовую кислоту, разновидность омега-3.

Регулярное включение этих продуктов в рацион способствует поддержанию здоровья глаз и снижает риск развития возрастных заболеваний.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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