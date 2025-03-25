Вред от экранов уменьшается, если добавить это в свою тарелку

Здоровье глаз во многом зависит от правильного питания. Включение в рацион определённых продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, может значительно снизить риск возрастных заболеваний, таких как дегенерация макулы и катаракта.
Витамин A необходим для выработки родопсина — пигмента, позволяющего видеть при слабом освещении, а также поддерживает здоровье роговицы. Источники витамина A включают:
Морковь: богата бета-каротином, предшественником витамина A.
Сладкий картофель: ещё один отличный источник бета-каротина.
Шпинат и другие тёмно-зелёные листовые овощи: содержат бета-каротин и лютеин.
Печень: концентрированный источник витамина A.
Тыква: обогащена бета-каротином.
Эти каротиноиды концентрируются в макуле — центральной части сетчатки — и защищают глаза от вредного воздействия синего света и окислительного стресса, снижая риск дегенерации макулы. Богаты лютеином и зеаксантином:
Капуста кейл: один из лучших источников этих веществ.
Шпинат: помимо витамина A, содержит значительное количество лютеина.
Брокколи: обогащён лютеином и зеаксантином.
Кукуруза: содержит зеаксантин.
Яичный желток: лютеин и зеаксантин в легкоусвояемой форме.
Витамин C защищает глаза от повреждений свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена, важного для структуры глазных тканей. Источники витамина C:
Цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны.
Клубника: богата аскорбиновой кислотой.
Киви: содержит высокую концентрацию витамина C.
Болгарский перец: особенно красный, является отличным источником.
Омега-3 способствуют предотвращению воспалений и поддерживают здоровье слёзной плёнки, что важно для предотвращения синдрома сухого глаза. Богаты омега-3:
Жирная рыба: лосось, скумбрия, сардины.
Льняное семя и чиа: растительные источники омега-3.
Грецкие орехи: содержат альфа-линоленовую кислоту, разновидность омега-3.
Регулярное включение этих продуктов в рацион способствует поддержанию здоровья глаз и снижает риск развития возрастных заболеваний.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?