Вред от экранов уменьшается, если добавить это в свою тарелку

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Здоровье глаз во многом зависит от правильного питания. Включение в рацион определённых продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, может значительно снизить риск возрастных заболеваний, таких как дегенерация макулы и катаракта.​

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Витамин A: защита роговицы и улучшение ночного зрения

Витамин A необходим для выработки родопсина — пигмента, позволяющего видеть при слабом освещении, а также поддерживает здоровье роговицы. Источники витамина A включают:​

Морковь : богата бета-каротином, предшественником витамина A.​

Сладкий картофель : ещё один отличный источник бета-каротина.​

Шпинат и другие тёмно-зелёные листовые овощи : содержат бета-каротин и лютеин.​

Печень : концентрированный источник витамина A.​

Тыква: обогащена бета-каротином.​

Лютеин и зеаксантин: антиоксиданты для защиты сетчатки

Эти каротиноиды концентрируются в макуле — центральной части сетчатки — и защищают глаза от вредного воздействия синего света и окислительного стресса, снижая риск дегенерации макулы. Богаты лютеином и зеаксантином:​

Капуста кейл : один из лучших источников этих веществ.​

Шпинат : помимо витамина A, содержит значительное количество лютеина.​

Брокколи : обогащён лютеином и зеаксантином.​

Кукуруза : содержит зеаксантин.​

Яичный желток: лютеин и зеаксантин в легкоусвояемой форме.​

Витамин C: антиоксидантная поддержка глаз

Витамин C защищает глаза от повреждений свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена, важного для структуры глазных тканей. Источники витамина C:​

Цитрусовые : апельсины, грейпфруты, лимоны.​

Клубника : богата аскорбиновой кислотой.​

Киви : содержит высокую концентрацию витамина C.

Болгарский перец: особенно красный, является отличным источником.​

Омега-3 жирные кислоты: профилактика синдрома сухого глаза

Омега-3 способствуют предотвращению воспалений и поддерживают здоровье слёзной плёнки, что важно для предотвращения синдрома сухого глаза. Богаты омега-3:​

Жирная рыба : лосось, скумбрия, сардины.​

Льняное семя и чиа : растительные источники омега-3.​

Грецкие орехи: содержат альфа-линоленовую кислоту, разновидность омега-3.​

Регулярное включение этих продуктов в рацион способствует поддержанию здоровья глаз и снижает риск развития возрастных заболеваний.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

