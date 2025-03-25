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Отказ от кофе может стать лучшим решением весны: неожиданный эффект

3:08
Здоровье

Четыре-пять чашек в день. Каждое утро, начиная с подросткового возраста. 24 года крепкой дружбы с кофе — и внезапно прощание на целый месяц. Почему? Потому что даже самые стойкие привычки порой нуждаются в переоценке. Особенно когда качество сна падает, а энергия всё чаще подводит.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Кофеин — не такой уж безобидный стимулятор. Исследования показывают, что в высоких дозах он может вызывать бессонницу, раздражительность и даже проблемы с пищеварением. Решение отказаться от кофе — это не просто вызов, а попытка на себе испытать, какова жизнь без ежедневного стимулятора. Чтобы всё прошло правильно, автор эксперимента обратился за помощью к диетологу.

Добро пожаловать в детокс

Диетолог Александра Мюрсье сразу уточняет: кофе — не враг. В умеренных дозах (3-4 чашки в день) он даже полезен: снижает риск болезней сердца и Паркинсона. Но всё зависит от чувствительности организма. У "кофезависимых" часто нарушается сон, учащается пульс, появляются изжога и раздражение. Отказ от напитка нередко улучшает самочувствие уже через несколько дней.

"Кофе вызывает резкий скачок энергии, за которым следует упадок сил. Это замкнутый круг: из-за нарушенного сна на следующий день тянет выпить ещё больше", — объясняет диетолог.

Чем заменить утренний ритуал

Первый шаг — замена. Вместо кофе по утрам — рикоре с цикорием. Варианты есть и другие: зелёный чай (с меньшей дозой кофеина и антиоксидантами), ройбуш, вода с лимоном или просто вода. Главное — не скатываться в скучную рутину и чередовать напитки.

А если уж хочется кофе — выбирайте декофеиновый, но без химических растворителей.

Побочные эффекты: временно, но ощутимо

Первые 2-3 дня без кофе могут показаться тяжёлыми: головная боль, раздражительность, сложности с концентрацией. Помогают вода, терпение и — если совсем плохо — жвачка с кофеином. Важно поддерживать водный баланс: кофе — диуретик, он не увлажняет, а обезвоживает.

Что будет с пищеварением

Да, кофе стимулирует перистальтику, и отказ от него может замедлить пищеварение. Но это компенсируется правильным питанием: больше клетчатки, овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых. Со временем работа ЖКТ только улучшится, особенно если есть склонность к гастриту или изжоге.

И ещё один нюанс: не стоит пить кофе натощак. Лучше сначала поесть — так желудок будет в безопасности.

Всё дело в дозировке

Если бросить кофе — слишком радикально, разумная альтернатива — ограничить потребление. Не пить после обеда, не превышать 2-3 чашки в день. Как и в случае с любым стимулятором, всё решает доза. И это действительно работает.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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