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Секреты здоровья женщин: упражнения Кегеля помогают не только в восстановлении после родов

1:20
Здоровье

Существует специальная гимнастика, которая поможет поддержать здоровье женщин в любом возрасте. Кому пойдут на пользу упражнения Кегеля, рассказала акушер-гинеколог Мария Филатова.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Эта зарядка заставляет мышцы сокращаться и расслабляться, за счет чего восстанавливается мышечный тонус, а органы малого таза возвращаются в естественное положение.

Эти упражнения помогают, в том числе, исправить сексуальные дисфункции, аноргазмию и улучшить чувствительность, пишет "СЭ". Однако перед выполнением лучше проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

  • острые воспалительные процессы;
  • наличие кровотечений;
  • сосудистые заболевания;
  • онкология;
  • послеоперационный период;
  • наличие боли;
  • наличие травм промежности;
  • угроза выкидаша или перенесенный выкидыш;
  • преждевременные роды.

Кому будет полезно?

Врачи советуют женщинам в качестве профилактики и лечения стрессового недержания мочи, когда непроизвольное подтекание происходит при кашле, чихании и физической активности. Такое часто случается у женщин после родов и в менопаузу.

Чтобы занятия принесли результаты, необходимо достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе.

Уточнения

Упражнения Кегеля — упражнения, направленные на развитие мышц промежности. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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