Секреты здоровья женщин: упражнения Кегеля помогают не только в восстановлении после родов

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует специальная гимнастика, которая поможет поддержать здоровье женщин в любом возрасте. Кому пойдут на пользу упражнения Кегеля, рассказала акушер-гинеколог Мария Филатова.

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Эта зарядка заставляет мышцы сокращаться и расслабляться, за счет чего восстанавливается мышечный тонус, а органы малого таза возвращаются в естественное положение.

Эти упражнения помогают, в том числе, исправить сексуальные дисфункции, аноргазмию и улучшить чувствительность, пишет "СЭ". Однако перед выполнением лучше проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

острые воспалительные процессы;

наличие кровотечений;

сосудистые заболевания;

онкология;

послеоперационный период;

наличие боли;

наличие травм промежности;

угроза выкидаша или перенесенный выкидыш;

преждевременные роды.

Кому будет полезно?

Врачи советуют женщинам в качестве профилактики и лечения стрессового недержания мочи, когда непроизвольное подтекание происходит при кашле, чихании и физической активности. Такое часто случается у женщин после родов и в менопаузу.

Чтобы занятия принесли результаты, необходимо достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе.

Уточнения

Упражнения Кегеля — упражнения, направленные на развитие мышц промежности.

