Секреты здоровья женщин: упражнения Кегеля помогают не только в восстановлении после родов

Существует специальная гимнастика, которая поможет поддержать здоровье женщин в любом возрасте. Кому пойдут на пользу упражнения Кегеля, рассказала акушер-гинеколог Мария Филатова.
Эта зарядка заставляет мышцы сокращаться и расслабляться, за счет чего восстанавливается мышечный тонус, а органы малого таза возвращаются в естественное положение.
Эти упражнения помогают, в том числе, исправить сексуальные дисфункции, аноргазмию и улучшить чувствительность, пишет "СЭ". Однако перед выполнением лучше проконсультироваться с врачом.
Врачи советуют женщинам в качестве профилактики и лечения стрессового недержания мочи, когда непроизвольное подтекание происходит при кашле, чихании и физической активности. Такое часто случается у женщин после родов и в менопаузу.
Чтобы занятия принесли результаты, необходимо достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе.
Упражнения Кегеля — упражнения, направленные на развитие мышц промежности.
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