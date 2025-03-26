Бессонница исчезает за пару вечеров: помогают простые действия перед сном

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы просыпаетесь уставшими и долго ворочаетесь перед сном? Возможно, дело не в стрессе или гаджетах, а в отсутствии простых, но важных привычек перед сном.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Почему мы перестали высыпаться

По наблюдениям специалиста, современный человек спит в среднем всего 6,5 часов. Этого катастрофически мало для полноценного восстановления.

Хронический недосып не просто делает нас раздражительными. Он может привести к серьезным последствиям:

гипертония,

диабет,

хронические боли,

проблемы с памятью и мышлением.

Простые ритуалы, которые реально работают

Чтобы облегчить засыпание, доктор советует ввести в вечерний режим расслабляющие привычки. Главное — делать их регулярно, чтобы мозг понимал: пора ко сну.

Рекомендуется:

Травяной чай. Особенно ромашковый — он мягко успокаивает нервную систему.

Горячая ванна с морской солью и несколькими каплями масла лаванды.

Чтение любимой книги — особенно бумажной. Это помогает переключиться с дневных забот.

Аромамасла. Несколько капель масла лаванды или пассифлоры, нанесённых под нос, действуют почти как снотворное — но безопасно.

Эти маленькие вечерние ритуалы могут значительно улучшить качество сна — без таблеток и усилий. Главное — делать их не от случая к случаю, а каждый вечер.