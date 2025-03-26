Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплица блестит, как новая — 11 лучших средств для весенней очистки
Необычные уголки Венгрии: куда отправиться в путешествие
Фара светит в никуда — как невидимая влага медленно выводит из строя электрику
Обычный напиток из холодильника, который работает, как Виагра
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пилотные регионы России запускают инициативу: некоммерческий найм жилья станет реальностью
ТОП-5 первых блюд от бабушек СССР
Эти привычки разрушают ваш обмен веществ и ведут к диабету
Не тяните резину: назван оптимальный срок службы смартфона и наушников

Бессонница исчезает за пару вечеров: помогают простые действия перед сном

1:28
Здоровье

Вы просыпаетесь уставшими и долго ворочаетесь перед сном? Возможно, дело не в стрессе или гаджетах, а в отсутствии простых, но важных привычек перед сном.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Почему мы перестали высыпаться

По наблюдениям специалиста, современный человек спит в среднем всего 6,5 часов. Этого катастрофически мало для полноценного восстановления.

Хронический недосып не просто делает нас раздражительными. Он может привести к серьезным последствиям:

  • гипертония,
  • диабет,
  • хронические боли,
  • проблемы с памятью и мышлением.

Простые ритуалы, которые реально работают

Чтобы облегчить засыпание, доктор советует ввести в вечерний режим расслабляющие привычки. Главное — делать их регулярно, чтобы мозг понимал: пора ко сну.

Рекомендуется: 

  • Травяной чай. Особенно ромашковый — он мягко успокаивает нервную систему.
  • Горячая ванна с морской солью и несколькими каплями масла лаванды.
  • Чтение любимой книги — особенно бумажной. Это помогает переключиться с дневных забот.
  • Аромамасла. Несколько капель масла лаванды или пассифлоры, нанесённых под нос, действуют почти как снотворное — но безопасно.

Эти маленькие вечерние ритуалы могут значительно улучшить качество сна — без таблеток и усилий. Главное — делать их не от случая к случаю, а каждый вечер.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Сейчас читают
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Наука и техника
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Наука и техника
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Необычные уголки Венгрии: куда отправиться в путешествие
Фара светит в никуда — как невидимая влага медленно выводит из строя электрику
Обычный напиток из холодильника, который работает, как Виагра
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пилотные регионы России запускают инициативу: некоммерческий найм жилья станет реальностью
ТОП-5 первых блюд от бабушек СССР
Эти привычки разрушают ваш обмен веществ и ведут к диабету
Не тяните резину: назван оптимальный срок службы смартфона и наушников
Бессонница исчезает за пару вечеров: помогают простые действия перед сном
Мужик — алкаш, наркоман, изменщик: Бородина сравнила турецкие и российские сериалы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.