Бессонница исчезает за пару вечеров: помогают простые действия перед сном
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Вы просыпаетесь уставшими и долго ворочаетесь перед сном? Возможно, дело не в стрессе или гаджетах, а в отсутствии простых, но важных привычек перед сном.
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Девушка спит
Почему мы перестали высыпаться
По наблюдениям специалиста, современный человек спит в среднем всего 6,5 часов. Этого катастрофически мало для полноценного восстановления.
Хронический недосып не просто делает нас раздражительными. Он может привести к серьезным последствиям:
- гипертония,
- диабет,
- хронические боли,
- проблемы с памятью и мышлением.
Простые ритуалы, которые реально работают
Чтобы облегчить засыпание, доктор советует ввести в вечерний режим расслабляющие привычки. Главное — делать их регулярно, чтобы мозг понимал: пора ко сну.
Рекомендуется:
- Травяной чай. Особенно ромашковый — он мягко успокаивает нервную систему.
- Горячая ванна с морской солью и несколькими каплями масла лаванды.
- Чтение любимой книги — особенно бумажной. Это помогает переключиться с дневных забот.
- Аромамасла. Несколько капель масла лаванды или пассифлоры, нанесённых под нос, действуют почти как снотворное — но безопасно.
Эти маленькие вечерние ритуалы могут значительно улучшить качество сна — без таблеток и усилий. Главное — делать их не от случая к случаю, а каждый вечер.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д