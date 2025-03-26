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Взрослые живут с СДВГ и не догадываются: правда, которую от нас скрывают

2:41
Здоровье

Многие до сих пор считают, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это исключительно детская проблема. Но на самом деле он сопровождает множество взрослых, оставаясь при этом недиагностированным годами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 5% взрослого населения в Бразилии живут с СДВГ.

Мужчина улыбается
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина улыбается

Хотя чаще всего диагноз ставится в детстве, многие узнают о своём синдроме только после того, как накопившиеся сложности начинают мешать жизни — и в работе, и в личных отношениях.

Когда СДВГ остаётся незамеченным

Истории известных личностей, таких как телеведущая Сабрина Сато и журналист Фелипе Сиани, которым диагноз поставили уже во взрослом возрасте, показывают, насколько легко спутать симптомы СДВГ с особенностями характера. Забывчивость, импульсивность, трудности с организацией — всё это часто воспринимается как "особенности личности", а не как сигнал к действию.

Из-за этого распознать СДВГ и начать лечение бывает крайне сложно.

Симптомы СДВГ у взрослых

Проявления могут быть разными, но почти всегда мешают повседневной жизни. Вот наиболее частые:

  • Проблемы с дедлайнами и планированием: время как будто ускользает.
  • Трудности в отношениях: забытые встречи и рассеянность приводят к конфликтам.
  • Постоянная прокрастинация: важные дела откладываются, вызывая стресс.
  • Импульсивность: поспешные решения и эмоциональные всплески.
  • Отвлечённость за рулём: повышенный риск при вождении из-за невнимательности.

Как проходит лечение

СДВГ у взрослых успешно лечится с помощью сочетания медикаментов и психотерапии. Особенно эффективна когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — она помогает осознать поведенческие шаблоны и научиться справляться с повседневными трудностями.

Среди препаратов чаще всего назначают психостимуляторы, такие как метилфенидат и лиздексамфетамин — они улучшают концентрацию и снижают импульсивность. Тем, кому такие лекарства не подходят, могут назначить атомоксетин — безстимуляторную альтернативу.

Почему важно получить диагноз

Диагноз — это не клеймо, а ключ к улучшению качества жизни. Когда человек точно знает, с чем сталкивается, он может подобрать эффективные инструменты для организации своего времени, эмоциональной стабильности и крепких отношений.

Признание проблемы — первый шаг к более сбалансированной жизни.

 

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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