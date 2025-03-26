Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинцы пугают русских женщин кавказским маньяком
Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса
Как правильно обрезать розы для продолжительного цветения летом

Это худший продукт для завтрака: мешает держать сахар под контролем

1:30
Здоровье

От стабильного уровня сахара в крови зависит не только энергия, но и общее состояние организма. И, как ни странно, ключ к контролю — в первом приёме пищи.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Завтрак с высоким содержанием белка и минимальным количеством углеводов — лучший способ настроить организм на стабильный уровень сахара на весь день. Такой завтрак стоит съесть в течение часа после пробуждения. Что выбрать?

  • яйца,
  • овощи,
  • семена чиа,
  • белковые смузи или блины.

Это один из худших вариантов — начинать день с большого количества быстрых углеводов.

Но важно не только утро. Чтобы избежать резкого падения сахара ночью, не исключайте полностью углеводы из ужина.

Маленькая порция углеводов, таких как киноа, сладкий картофель или цельнозерновые крупы, помогает расслабиться, снижает стресс и предотвращает ночные пробуждения.

Кроме того, устойчивый сахар — это не про постоянные перекусы. Лучше всего придерживаться режима из трёх основных приёмов пищи в день. По данным исследований, такой подход эффективнее для контроля глюкозы, чем пять маленьких перекусов или пропуски еды.

Ещё один важный момент — время последнего приёма пищи. Врачи советуют  завершать ужин за 2-3 часа до сна: "Это помогает снизить уровень сахара натощак и поддерживает здоровый метаболизм ночью".

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Обсудить
Сейчас читают
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Последние материалы
Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса
Как правильно обрезать розы для продолжительного цветения летом
Звук, который вы не замечали — но он многое говорит о кошке
Будущее косметологии: топ-технологий, которые станут популярными в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.