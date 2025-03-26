Это худший продукт для завтрака: мешает держать сахар под контролем

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От стабильного уровня сахара в крови зависит не только энергия, но и общее состояние организма. И, как ни странно, ключ к контролю — в первом приёме пищи.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Завтрак с высоким содержанием белка и минимальным количеством углеводов — лучший способ настроить организм на стабильный уровень сахара на весь день. Такой завтрак стоит съесть в течение часа после пробуждения. Что выбрать?

яйца,

овощи,

семена чиа,

белковые смузи или блины.

Это один из худших вариантов — начинать день с большого количества быстрых углеводов.

Но важно не только утро. Чтобы избежать резкого падения сахара ночью, не исключайте полностью углеводы из ужина.

Маленькая порция углеводов, таких как киноа, сладкий картофель или цельнозерновые крупы, помогает расслабиться, снижает стресс и предотвращает ночные пробуждения.

Кроме того, устойчивый сахар — это не про постоянные перекусы. Лучше всего придерживаться режима из трёх основных приёмов пищи в день. По данным исследований, такой подход эффективнее для контроля глюкозы, чем пять маленьких перекусов или пропуски еды.

Ещё один важный момент — время последнего приёма пищи. Врачи советуют завершать ужин за 2-3 часа до сна: "Это помогает снизить уровень сахара натощак и поддерживает здоровый метаболизм ночью".

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

