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Мозг устает раньше, чем вы думаете: исследование переворачивает привычные представления

2:26
Здоровье

Мозг — один из самых загадочных и хрупких органов. Но знаете ли вы, что первые признаки его старения появляются гораздо раньше, чем мы привыкли думать? И у нас есть всего одно "окно возможностей", когда мы ещё можем что-то изменить.

Головной мозг
Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Головной мозг

Момент, когда всё начинается

Учёные из Университета Стони-Брук (США) провели масштабное исследование, в котором проанализировали сканирование мозга почти 20 тысяч человек. Результат оказался неожиданным: когнитивный спад начинается в среднем уже с 44 лет. До 67 лет процесс ускоряется, а к 90 — стабилизируется.

Что происходит в мозге

Исследователи выяснили: с возрастом нейроны теряют чувствительность к инсулину, что мешает им усваивать глюкозу — основной источник энергии для мозга. Это нарушает передачу сигналов между клетками и ускоряет старение.

"Теперь мы знаем, когда именно мозг теряет доступ к энергии. Это момент, когда можно вмешаться до того, как произойдут необратимые изменения. Это как торможение в повороте — нужно начать заранее" - цитата нейробиолога Лилианн Мухика-Пароди.

Что помогает

  • Учёные протестировали кетоновые добавки на 101 добровольце.
  • Участники в возрасте 40-59 лет, принимавшие их, показали стабилизацию работы мозга.
  • Кетоны повышали чувствительность клеток мозга к инсулину и снижали нарушения обмена веществ.
  • Ключ — в правильном времени: эффект наблюдается только в том самом "окне" между 40 и 60 годами.

Как распознать когнитивное снижение

С возрастом у многих возникают лёгкие проблемы с памятью — это естественно. Но если мозг не получает достаточно энергии, начинается более серьёзное нарушение — так называемое MCI (умеренное когнитивное расстройство). Важно действовать до того, как оно перерастёт в деменцию.

Как замедлить старение мозга

Эксперты советуют:

  • сбалансированное питание,
  • физическая активность,
  • качественный сон,
  • снижение стресса,
  • поддержка социальных связей,
  • постоянное обучение и тренировка мозга.

Не стоит ждать первых симптомов. Поддерживать здоровье мозга нужно заранее — особенно после 40 лет.

Уточнения

style="text-align: left;">Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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