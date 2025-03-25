Мозг устает раньше, чем вы думаете: исследование переворачивает привычные представления

Мозг — один из самых загадочных и хрупких органов. Но знаете ли вы, что первые признаки его старения появляются гораздо раньше, чем мы привыкли думать? И у нас есть всего одно "окно возможностей", когда мы ещё можем что-то изменить.
Учёные из Университета Стони-Брук (США) провели масштабное исследование, в котором проанализировали сканирование мозга почти 20 тысяч человек. Результат оказался неожиданным: когнитивный спад начинается в среднем уже с 44 лет. До 67 лет процесс ускоряется, а к 90 — стабилизируется.
Исследователи выяснили: с возрастом нейроны теряют чувствительность к инсулину, что мешает им усваивать глюкозу — основной источник энергии для мозга. Это нарушает передачу сигналов между клетками и ускоряет старение.
"Теперь мы знаем, когда именно мозг теряет доступ к энергии. Это момент, когда можно вмешаться до того, как произойдут необратимые изменения. Это как торможение в повороте — нужно начать заранее" - цитата нейробиолога Лилианн Мухика-Пароди.
С возрастом у многих возникают лёгкие проблемы с памятью — это естественно. Но если мозг не получает достаточно энергии, начинается более серьёзное нарушение — так называемое MCI (умеренное когнитивное расстройство). Важно действовать до того, как оно перерастёт в деменцию.
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Не стоит ждать первых симптомов. Поддерживать здоровье мозга нужно заранее — особенно после 40 лет.
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