Наследственность и рак груди: как узнать свои риски

Многие уверены: если болит грудь — идём к мамологу. Но вот в чём подвох: официальной медицинской специальности с таким названием не существует.
"Понятие "мамолог" — скорее обиходное. В действительности это область, где работают сразу несколько специалистов. Например, хирург по груди — тоже мамолог, но занимается операциями.
Статистика даёт нам чёткий ориентир. Если у женщины нет наследственной предрасположенности, профилактические обследования рекомендуется проходить с 30 лет. А при семейных случаях рака груди — уже с 25.
Из-за гормональных изменений в течение менструального цикла рекомендуется планировать исследования в первую неделю после его окончания. Это особенно важно при мамографии с контрастом — в другие фазы цикл может повлиять на точность и комфорт процедуры.
Оба метода используются и для профилактики, и для диагностики.
Современные цифровые аппараты дают минимальную дозу облучения. Она эквивалентна двум годам прогулок на природе или перелёту туда-обратно Лондон — Нью-Йорк. Риск минимален, а выгода — огромная: своевременное выявление опухолей может спасти жизнь.
Биопсия назначается не при подозрении, а если на снимках уже видно подозрительное образование. Процедура проводится либо хирургом, либо специалистом по визуализации. "Это не больно", — успокаивает врач.
Важно: не стоит спешить с операцией при обнаружении уплотнения. Сначала нужно обратиться к онкологу — он определяет дальнейшую стратегию лечения.
Если в семье были случаи рака груди, стоит пройти генетическое тестирование.
Маммогра́фия (от лат. mamma «молочная железа» + греч. γραμμα «запись») — раздел медицинской диагностики, занимающийся неинвазивным исследованием молочной железы, преимущественно женской.
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