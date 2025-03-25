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Наследственность и рак груди: как узнать свои риски

2:07
Здоровье

Многие уверены: если болит грудь — идём к мамологу. Но вот в чём подвох: официальной медицинской специальности с таким названием не существует.

Стетоскоп
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стетоскоп

"Понятие "мамолог" — скорее обиходное. В действительности это область, где работают сразу несколько специалистов. Например, хирург по груди — тоже мамолог, но занимается операциями. 

Когда начинать профилактику

Статистика даёт нам чёткий ориентир. Если у женщины нет наследственной предрасположенности, профилактические обследования рекомендуется проходить с 30 лет. А при семейных случаях рака груди — уже с 25.

Из-за гормональных изменений в течение менструального цикла рекомендуется  планировать исследования в первую неделю после его окончания. Это особенно важно при мамографии с контрастом — в другие фазы цикл может повлиять на точность и комфорт процедуры.

Эхография или мамография

Оба метода используются и для профилактики, и для диагностики.

  • До 40 лет предпочтительна эхография — раз в год.
  • После 40 — подключается мамография, раз в два года.

Бояться мамографии из-за облучения не стоит

Современные цифровые аппараты дают минимальную дозу облучения. Она эквивалентна двум годам прогулок на природе или перелёту туда-обратно Лондон — Нью-Йорк. Риск минимален, а выгода — огромная: своевременное выявление опухолей может спасти жизнь.

Когда делают биопсию

Биопсия назначается не при подозрении, а если на снимках уже видно подозрительное образование. Процедура проводится либо хирургом, либо специалистом по визуализации. "Это не больно", — успокаивает врач.

Важно: не стоит спешить с операцией при обнаружении уплотнения. Сначала нужно обратиться к онкологу — он определяет дальнейшую стратегию лечения.

Наследственный рак груди — что делать

Если в семье были случаи рака груди, стоит пройти генетическое тестирование. 

Уточнения

Маммогра́фия (от лат. mamma «молочная железа» + греч. γραμμα «запись») — раздел медицинской диагностики, занимающийся неинвазивным исследованием молочной железы, преимущественно женской.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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