Наследственность и рак груди: как узнать свои риски

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: если болит грудь — идём к мамологу. Но вот в чём подвох: официальной медицинской специальности с таким названием не существует.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стетоскоп

"Понятие "мамолог" — скорее обиходное. В действительности это область, где работают сразу несколько специалистов. Например, хирург по груди — тоже мамолог, но занимается операциями.

Когда начинать профилактику

Статистика даёт нам чёткий ориентир. Если у женщины нет наследственной предрасположенности, профилактические обследования рекомендуется проходить с 30 лет. А при семейных случаях рака груди — уже с 25.

Из-за гормональных изменений в течение менструального цикла рекомендуется планировать исследования в первую неделю после его окончания. Это особенно важно при мамографии с контрастом — в другие фазы цикл может повлиять на точность и комфорт процедуры.

Эхография или мамография

Оба метода используются и для профилактики, и для диагностики.

До 40 лет предпочтительна эхография — раз в год.

После 40 — подключается мамография, раз в два года.

Бояться мамографии из-за облучения не стоит

Современные цифровые аппараты дают минимальную дозу облучения. Она эквивалентна двум годам прогулок на природе или перелёту туда-обратно Лондон — Нью-Йорк. Риск минимален, а выгода — огромная: своевременное выявление опухолей может спасти жизнь.

Когда делают биопсию

Биопсия назначается не при подозрении, а если на снимках уже видно подозрительное образование. Процедура проводится либо хирургом, либо специалистом по визуализации. "Это не больно", — успокаивает врач.

Важно: не стоит спешить с операцией при обнаружении уплотнения. Сначала нужно обратиться к онкологу — он определяет дальнейшую стратегию лечения.

Наследственный рак груди — что делать

Если в семье были случаи рака груди, стоит пройти генетическое тестирование.

Уточнения

Маммогра́фия (от лат. mamma «молочная железа» + греч. γραμμα «запись») — раздел медицинской диагностики, занимающийся неинвазивным исследованием молочной железы, преимущественно женской.

