Не сладкое, а привычка: что на самом деле вызывает тягу к сахару

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кетодиета, средиземноморская, интервальное голодание — названия на слуху. Но почему один человек худеет на этих схемах, а другой — наоборот, набирает вес? Всё просто: мы разные — по генам, обмену веществ, микрофлоре кишечника и даже реакции на один и тот же продукт.

Фото: https://www.freepik.com Детокс

Именно поэтому всё больше людей обращаются к персонализированному питанию — подходу, который учитывает ваши гены, текущее состояние здоровья и метаболические процессы. Как это работает?

Что такое персонализированное питание

Это не просто "правильная еда". Такой рацион подбирается с учётом вашей генетики, состояния микробиома, анализа метаболитов. Цель — снизить риск хронических заболеваний, повысить энергию и поддерживать баланс в организме.

Краткий экскурс в историю

Идеи индивидуального питания появились ещё в древних традициях Индии, Китая и Греции. Но научную основу подход получил с развитием генетики, метаболомики и микробиомики в XX-XXI веках.

Сейчас наука позволяет не просто подбирать витамины — мы можем определять, какие жирные кислоты не усваиваются, какие гены "включаются" от сахара и какие микроорганизмы в кишечнике мешают похудеть.

Даже если у человека есть гены, связанные с ожирением, их влияние можно "усыпить" с помощью рациона.

Пример — влечёт к сладкому

Многие уверены: "Я не могу без сладкого, это у меня в генах". Но на деле чаще виноваты пищевые привычки, заложенные в детстве. Даже если есть генетическая предрасположенность, правильное питание способно её компенсировать.

А микрофлора

Даже идеальная диета не сработает, если микробиом нарушен. Поэтому важно его восстановление: ферментированные продукты, пробиотики, клетчатка — всё это может стать первым шагом.

Помощь технологий

Сегодня наш лучший помощник — смартфон. Приложения, трекеры и ИИ уже умеют подсказывать, как есть "под себя" и не сбиваться с пути. Но главное — понять и принять свою уникальность. Потому что питание будущего — это питание персональное.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

