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Этот анализ крови точнее, чем обычные тесты: разбираемся в новинке

3:13
Здоровье

Медики разрабатывают инновационный тест под названием "Щит", который способен обнаруживать колоректальный рак, рак молочной железы, поджелудочной железы и желудка всего по одному образцу крови.

Рак мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак мозга

Сегодня уже существуют анализы крови, позволяющие выявлять онкологические заболевания, но они все еще находятся в стадии совершенствования. Однако некоторые пациенты уже прошли этот тест. Например, 73-летний Джон Громли, сдавая плановый анализ крови 4 года назад, узнал о наличии рака толстой кишки на ранней стадии. Благодаря своевременной операции он успешно выздоровел и до сих пор остается в добром здравии.

Может ли анализ крови заменить традиционные методы диагностики

Пока что тесты на основе крови выявляют меньшую долю случаев рака, чем традиционные методы, такие как колоноскопия или анализ кала на скрытую кровь. Однако они могут стать важным дополнительным инструментом, особенно для тех, кто избегает классических обследований из-за их дискомфортности.

Так, рак толстой кишки чаще всего развивается у людей в возрасте 45–75 лет, и врачи рекомендуют проходить обследование раз в 5 лет. Тем не менее, многие пренебрегают этим из-за возможного дискомфорта.

Колоректальный рак занимает четвертое место среди самых распространенных видов рака, однако раннее выявление может снизить смертность до 90%. Поскольку злокачественные полипы развиваются около 10 лет, их своевременное обнаружение позволяет предотвратить онкологию.

Как работает тест "Щит"?

Этот тест выявляет крошечные фрагменты ДНК, которые раковые или предраковые клетки выбрасывают в кровь. Также он фиксирует химические метки в ДНК, отличающие здоровые клетки от пораженных.

При одном из исследований тест выявил 83% случаев рака толстой кишки. Хотя традиционные методы показывают большую точность (анализ кала — 92%, колоноскопия — 95%), анализ крови остается менее инвазивной альтернативой.

Может ли анализ крови выявлять рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы — один из самых сложных для диагностики. Когда у пациента появляются симптомы, такие как боли в животе, болезнь часто оказывается на поздней стадии. Поэтому исследователи ищут молекулярные маркеры рака в крови, включая микроРНК, регулирующие активность генов.

Недавний эксперимент с участием 1000 человек показал, что тест обнаруживает 88–93% случаев рака поджелудочной железы на разных стадиях. Сейчас ученые разрабатывают новые тесты, способные искать раковые молекулы, включая опухолевую ДНК.

Таким образом, в будущем скрининг рака с помощью анализа крови может стать стандартной процедурой, что повысит шансы на раннее выявление и успешное лечение онкологии.

Уточнения

О́бщий клини́ческий ана́лиз кро́ви (ОАК) — врачебный анализ, позволяющий оценить содержание гемоглобина в системе красной крови, количество эритроцитов, цветовой показатель, количество лейкоцитов, тромбоцитов.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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