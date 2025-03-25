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5 тревожных сигналов: как понять, что вам не хватает омега-3

2:35
Здоровье

Омега-3 жирные кислоты — это незаменимые вещества, которые поддерживают здоровье всего организма. Мы не можем вырабатывать их самостоятельно, поэтому должны получать их из пищи.

Рыбий жир
Фото: commons.wikimedia.org by Billjones94, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рыбий жир

Основные виды:

  • ALA (альфа-линоленовая кислота) - содержится в льняном семени, грецких орехах, брокколи, авокадо и растительных маслах.

  • EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) - содержатся в жирной рыбе, морепродуктах и водорослях.

Почему омега-3 так важны?

Эти жирные кислоты:

  • Уменьшают воспаление.
  • Улучшают работу мозга, глаз и сердечно-сосудистой системы.
  • Поддерживают здоровье кожи, суставов и нервной системы.
  • Улучшают настроение и даже снижают уровень агрессии.

Особенно важно получать достаточно DHA будущим мамам и детям, так как она играет ключевую роль в развитии мозга.

5 признаков дефицита омега-3

  1. Сухая, раздраженная кожа
    Если ваша кожа шелушится, краснеет и не реагирует на увлажняющие кремы, это может быть признаком нехватки омега-3. Эти кислоты помогают удерживать влагу, защищают от ультрафиолета и способствуют выработке коллагена.
  2. Ломкие волосы и сухая кожа головы. Омега-3 питает волосяные фолликулы, укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.
  3. Постоянная усталость глаз. Даже если вы спите достаточно, ваши глаза могут оставаться уставшими. Недостаток EPA и DHA негативно влияет на зрение и увеличивает риск синдрома сухого глаза.
  4. Боли и скованность в суставах. Без противовоспалительной защиты, которую обеспечивают омега-3, суставы становятся более уязвимыми. Дефицит этих кислот может привести к хроническим болям.
  5. Проблемы с памятью и концентрацией. Если вам сложно сосредоточиться и вы часто чувствуете рассеянность, возможно, вашему мозгу не хватает омега-3. Они улучшают кровообращение и защищают нервные клетки, снижая риск когнитивных нарушений.

Как восполнить нехватку?

Рекомендуемая суточная доза — 1-2 г омега-3. Добавьте в рацион жирную рыбу, орехи, семена льна или используйте добавки.

Заботьтесь о своем здоровье — включайте в питание продукты, богатые омега-3.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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