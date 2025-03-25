5 тревожных сигналов: как понять, что вам не хватает омега-3

Омега-3 жирные кислоты — это незаменимые вещества, которые поддерживают здоровье всего организма. Мы не можем вырабатывать их самостоятельно, поэтому должны получать их из пищи.
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Рыбий жир
Основные виды:
ALA (альфа-линоленовая кислота) - содержится в льняном семени, грецких орехах, брокколи, авокадо и растительных маслах.
EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) - содержатся в жирной рыбе, морепродуктах и водорослях.
Почему омега-3 так важны?
Эти жирные кислоты:
Уменьшают воспаление.
Улучшают работу мозга, глаз и сердечно-сосудистой системы.
Поддерживают здоровье кожи, суставов и нервной системы.
Улучшают настроение и даже снижают уровень агрессии.
Особенно важно получать достаточно DHA будущим мамам и детям, так как она играет ключевую роль в развитии мозга.
5 признаков дефицита омега-3
Сухая, раздраженная кожа Если ваша кожа шелушится, краснеет и не реагирует на увлажняющие кремы, это может быть признаком нехватки омега-3. Эти кислоты помогают удерживать влагу, защищают от ультрафиолета и способствуют выработке коллагена.
Ломкие волосы и сухая кожа головы. Омега-3 питает волосяные фолликулы, укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.
Постоянная усталость глаз. Даже если вы спите достаточно, ваши глаза могут оставаться уставшими. Недостаток EPA и DHA негативно влияет на зрение и увеличивает риск синдрома сухого глаза.
Боли и скованность в суставах. Без противовоспалительной защиты, которую обеспечивают омега-3, суставы становятся более уязвимыми. Дефицит этих кислот может привести к хроническим болям.
Проблемы с памятью и концентрацией. Если вам сложно сосредоточиться и вы часто чувствуете рассеянность, возможно, вашему мозгу не хватает омега-3. Они улучшают кровообращение и защищают нервные клетки, снижая риск когнитивных нарушений.
Как восполнить нехватку?
Рекомендуемая суточная доза — 1-2 г омега-3. Добавьте в рацион жирную рыбу, орехи, семена льна или используйте добавки.
Заботьтесь о своем здоровье — включайте в питание продукты, богатые омега-3.
Уточнения
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.