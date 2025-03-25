5 тревожных сигналов: как понять, что вам не хватает омега-3

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Омега-3 жирные кислоты — это незаменимые вещества, которые поддерживают здоровье всего организма. Мы не можем вырабатывать их самостоятельно, поэтому должны получать их из пищи.

Фото: commons.wikimedia.org by Billjones94, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Основные виды:

ALA (альфа-линоленовая кислота) - содержится в льняном семени, грецких орехах, брокколи, авокадо и растительных маслах.

EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) - содержатся в жирной рыбе, морепродуктах и водорослях.

Почему омега-3 так важны?

Эти жирные кислоты:

Уменьшают воспаление.

Улучшают работу мозга, глаз и сердечно-сосудистой системы.

Поддерживают здоровье кожи, суставов и нервной системы.

Улучшают настроение и даже снижают уровень агрессии.

Особенно важно получать достаточно DHA будущим мамам и детям, так как она играет ключевую роль в развитии мозга.

5 признаков дефицита омега-3

Сухая, раздраженная кожа

Если ваша кожа шелушится, краснеет и не реагирует на увлажняющие кремы, это может быть признаком нехватки омега-3. Эти кислоты помогают удерживать влагу, защищают от ультрафиолета и способствуют выработке коллагена. Ломкие волосы и сухая кожа головы. Омега-3 питает волосяные фолликулы, укрепляет волосы и предотвращает их выпадение. Постоянная усталость глаз. Даже если вы спите достаточно, ваши глаза могут оставаться уставшими. Недостаток EPA и DHA негативно влияет на зрение и увеличивает риск синдрома сухого глаза. Боли и скованность в суставах. Без противовоспалительной защиты, которую обеспечивают омега-3, суставы становятся более уязвимыми. Дефицит этих кислот может привести к хроническим болям. Проблемы с памятью и концентрацией. Если вам сложно сосредоточиться и вы часто чувствуете рассеянность, возможно, вашему мозгу не хватает омега-3. Они улучшают кровообращение и защищают нервные клетки, снижая риск когнитивных нарушений.

Как восполнить нехватку?

Рекомендуемая суточная доза — 1-2 г омега-3. Добавьте в рацион жирную рыбу, орехи, семена льна или используйте добавки.

Заботьтесь о своем здоровье — включайте в питание продукты, богатые омега-3.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



