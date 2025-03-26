Что делать, если орехи начали пахнуть странно: всё зависит от хранения

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Хрустящие, ароматные, питательные — орехи уже давно заняли почётное место в наших кухнях. Они насыщены белками, богаты полезными жирами и легко превращаются в идеальный перекус. Но вот вопрос: действительно ли они могут испортиться?

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грецкий орех и мёд

Почему орехи портятся

Секрет их пользы — в ненасыщенных жирах. Именно они делают орехи такими ценными, но в то же время и уязвимыми. Ненасыщенные жиры чувствительны к свету, теплу и воздуху. Под их воздействием жиры окисляются, распадаясь на нестабильные кислоты. Это не делает орехи опасными, но вкус и запах портятся — они прогоркают.

Обычно на упаковке указан срок, до которого орехи сохраняют наилучшие свойства. Но не всегда он означает, что продукт больше не пригоден к употреблению.

Как правильно хранить орехи

Если планируете съесть орехи в течение пары недель — оставьте их в оригинальной упаковке или переложите в стеклянную банку в кухонном шкафу.

Хотите сохранить их надолго? Тогда:

держите орехи в прохладном, тёмном месте;

используйте герметичные, непрозрачные контейнеры;

лучше всего — уберите их в холодильник или даже морозилку.

Для заморозки подойдут стеклянные банки с плотно закрывающейся крышкой или зип-пакеты, предназначенные для хранения при низких температурах.

Сколько хранятся разные виды орехов

Миндаль

Шкаф — 1 год, холодильник и морозилка — от 2 лет

Грецкий орех

Шкаф — 3 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года

Арахис

Шкаф — 3-6 мес., холодильник — до 1 года, морозилка — до 2 лет

Фундук

Шкаф — 3-6 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года

Кешью

Шкаф — 3-6 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года

Фисташки

Шкаф — 6 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года (в скорлупе)

Уточнения

Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.

