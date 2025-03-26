Что делать, если орехи начали пахнуть странно: всё зависит от хранения

Хрустящие, ароматные, питательные — орехи уже давно заняли почётное место в наших кухнях. Они насыщены белками, богаты полезными жирами и легко превращаются в идеальный перекус. Но вот вопрос: действительно ли они могут испортиться?
Секрет их пользы — в ненасыщенных жирах. Именно они делают орехи такими ценными, но в то же время и уязвимыми. Ненасыщенные жиры чувствительны к свету, теплу и воздуху. Под их воздействием жиры окисляются, распадаясь на нестабильные кислоты. Это не делает орехи опасными, но вкус и запах портятся — они прогоркают.
Обычно на упаковке указан срок, до которого орехи сохраняют наилучшие свойства. Но не всегда он означает, что продукт больше не пригоден к употреблению.
Если планируете съесть орехи в течение пары недель — оставьте их в оригинальной упаковке или переложите в стеклянную банку в кухонном шкафу.
Для заморозки подойдут стеклянные банки с плотно закрывающейся крышкой или зип-пакеты, предназначенные для хранения при низких температурах.
Шкаф — 1 год, холодильник и морозилка — от 2 лет
Шкаф — 3 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года
Шкаф — 3-6 мес., холодильник — до 1 года, морозилка — до 2 лет
Шкаф — 3-6 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года
Шкаф — 3-6 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года
Шкаф — 6 мес., холодильник — 1 год, морозилка — 2 года (в скорлупе)
Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.