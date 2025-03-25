Женская боль, о которой молчат: что на самом деле скрывает эндометриоз

9:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндометриоз — это заболевание, которое поражает исключительно женщин, преимущественно молодых. Март признан международным месяцем осведомлённости об этом заболевании и известен как ЭндоМарт.

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Эндометриоз не встречается у девочек, у которых ещё не началась менструация, а также у женщин в менопаузе, поскольку он тесно связан с гормонами, вырабатываемыми яичниками. Название происходит от слова "эндометрий" — слизистой оболочки, выстилающей полость матки. Эндометриоз - это доброкачественное заболевание, при котором за пределами полости матки разрастается ткань, схожая по структуре и функции с эндометрием, вызывая хроническое воспаление. Разрастание этой железистой ткани может затрагивать соседние органы, а в редких случаях — и более отдалённые. Чаще всего она локализуется в малом тазу, где находятся яичники, маточные трубы и тазовая брюшина.

Может ли эндометриоз достигать нетипичных и более отдалённых органов

Заболевание подразделяется на две основные группы — генитальный и экстрагенитальный эндометриоз.

Генитальная форма затрагивает репродуктивную систему, а экстрагенитальная, хотя и редко, может локализоваться и в других органах, например, в лёгких. У таких пациенток во время менструации могут появляться кровянистые мокроты. Ещё один редкий случай — эндометриоз слизистой носа, при котором возможно кровотечение из носа во время месячных.

Генитальный эндометриоз делится на внутренний и внешний. При внутреннем эндометриальные железы проникают глубоко в мышечную ткань матки и маточные трубы — состояние называется аденомиоз. Внешний эндометриоз располагается на поверхности поражённых органов.

Интересной особенностью эндометриоза является его сходство с онкологическими заболеваниями — он может инфильтрировать окружающие ткани и распространяться по лимфатическим и кровеносным сосудам. Однако эндометриоз остаётся доброкачественным заболеванием.

Одно из самых частых проявлений, с которым сталкиваются гинекологи, — это так называемые шоколадные кисты яичников. Они получили такое название, потому что при вскрытии содержимое напоминает растопленный шоколад. Это происходит из-за скопления менструальной крови, которая не может выйти наружу и накапливается, образуя капсулы, со временем приобретая характерный тёмно-коричневый цвет.

Что можно сказать о ретроцервикальном эндометриозе

Ретроцервикальный эндометриоз располагается между задним сводом влагалища и прямой кишкой. Его трудно диагностировать и лечить. Он характеризуется инфильтративным ростом, что усложняет выбор терапии. Для диагностики используются методы МРТ и КТ, но даже при их помощи заболевание может быть трудно обнаружить. Часто требуется хирургическое вмешательство с участием мультидисциплинарной команды гинеколога и абдоминального хирурга, поскольку иногда необходимо удаление частей кишечника.

Каковы самые характерные симптомы эндометриоза

Симптомы эндометриоза известны с древности: клиническая картина была описана ещё в 1600 г. до н. э. в Древнем Египте. Эндометриоз существенно влияет на репродуктивное здоровье женщины, вызывая гормональные нарушения, повреждение яичников и спайки в малом тазу. Он нарушает овуляцию, что приводит к менструальным сбоям. Менструальные нарушения отмечаются у каждой пятой женщины с эндометриозом.

В 80% случаев основным симптомом является болезненная менструация (дисменорея). Боли внизу живота ощущают 50% пациенток. Диспареуния (боль при половом акте) встречается у 40%.

В болевой симптоматике основную роль играют простагландины E и F2α — вещества, участвующие в воспалительных и болевых процессах. Простагландин E расширяет сосуды и повышает чувствительность нервных окончаний, а F2α вызывает сокращение гладкой мускулатуры, включая матку. Именно это вызывает сильную боль во время менструации и полового акта.

С прогрессированием болезни эндометриозные очаги повреждают яичники, вызывают спайки, нарушая проходимость маточных труб. Это осложняет встречу яйцеклетки и сперматозоида, затрудняя зачатие. В результате 50% женщин с эндометриозом сталкиваются с бесплодием, особенно на поздних стадиях заболевания.

Бывают ли случаи бессимптомного течения эндометриоза

Да, 50% женщин с эндометриозом не испытывают выраженных симптомов. Зачастую заболевание обнаруживается случайно во время профилактического осмотра с использованием современного ультразвукового оборудования. При этом могут выявляться эндометриоидные кисты яичников, хотя пациентка не предъявляет жалоб.

Причины до конца не изучены. Существует несколько теорий возникновения. Ретроградная теория утверждает, что менструальная кровь может забрасываться обратно через маточные трубы, распространяя эндометриальные клетки. Метапластическая теория предполагает, что клетки брюшины могут трансформироваться в эндометриальные. Иммунологическая теория объясняет развитие заболевания нарушением иммунной системы.

Как диагностируется эндометриоз?

Диагноз подтверждается гистологическим исследованием. Проводится лапароскопия, во время которой из полости таза берётся образец ткани для анализа. Лапароскопия является золотым стандартом диагностики, так как процедура малоинвазивна и обеспечивает хорошую визуализацию. Через прокол вводится камера с высоким разрешением (диаметром 3-4 мм), брюшная полость заполняется углекислым газом для лучшего обзора.

Лапароскопическая картина эндометриоза включает белесые бляшки, пигментированные очаги, синевато-чёрные пятна. Шоколадные кисты также служат признаком эндометриоза, даже без гистологического подтверждения. Ультразвук и МРТ играют важную роль в диагностике.

Часто отмечается небольшое повышение уровня опухолевого маркера CA 125. Его значения могут достигать 70-90 при норме 35, что иногда вызывает у женщин страх рака яичников. Но при раке значения значительно выше. Поэтому CA 125 может служить вспомогательным информативным маркером эндометриоза.

Каковы методы лечения эндометриоза

Современное лечение преимущественно хирургическое, но всегда подбирается индивидуально. Может быть медикаментозное или комбинированное. Тенденции изменились: если раньше при обнаружении шоколадной кисты сразу предлагали операцию, теперь сначала оценивают овариальный резерв женщины. Если ей больше 35 лет, не спешат с операцией, чтобы не уменьшить овариальный резерв, а рекомендуют беременность — при необходимости, с помощью ЭКО.

Часто требуется лечение осложнений — спаек, болевого синдрома, анемии и психологических расстройств. Хроническая боль может привести к психотравме, а боль во время секса ухудшает качество жизни.

Хирургическое лечение сложное: тяжёлый глубокий эндометриоз оперируется сложнее, чем некоторые онкозаболевания. Золотой стандарт — лапароскопическая хирургия. Самая современная техника — робот Да Винчи, благодаря которому обеспечивается лучшая визуализация и подвижность инструментов. В Болгарии НЗОК не покрывает такие операции, тогда как в других странах они финансируются государством из-за социальной значимости заболевания.

В развитых странах есть специализированные центры диагностики и лечения эндометриоза. В "Майчин дом" находится крупнейший центр Болгарии, где проводится множество операций. Подход всегда индивидуальный и зависит от возраста пациентки, локализации, наличия беременности, выраженности симптомов и сопутствующих заболеваний.

Часто после лапароскопии назначают гормональную терапию (прогестины), которые подавляют овуляцию и активность эндометриозных очагов. Эффективность достигает 80%, но возможны побочные эффекты: тошнота, увеличение веса, инсулинорезистентность и др.

Может ли эндометриоз возникнуть вновь после хирургического лечения

К сожалению, да. В течение 1 года рецидивы возникают у 20% пациенток, а в течение 5 лет — до 40% случаев. Эндометриоз остаётся большим вызовом для гинекологов как в плане диагностики, так и лечения.

Уточнения

Эндометрио́з — распространённое гинекологическое заболевание, при котором клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки), разрастаются за пределами этого слоя.

