Биопсия молочной железы: когда её делают и почему это не страшно

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забота о себе начинается с профилактики, и ранняя диагностика рака молочной железы — важный шаг на этом пути. По словам врача-радиолога Виктора Йорданова, проходить профилактические обследования рекомендуется с 30 лет. Но если в семье есть случаи заболевания раком груди, стоит начинать минимум на пять лет раньше. Этой рекомендацией доктор Йорданов поделился в эфире программы "Пульс" на NOVA NEWS.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На приеме у врача

Он объяснил, что уровень гормонов у женщины меняется каждый месяц из-за менструального цикла. Поэтому важно правильно выбрать время для обследования.

"Лучше всего делать визуализационные исследования в первую неделю после окончания месячных. Маммография же может быть болезненной, если пройти её между пятым и пятнадцатым днём цикла", — пояснил специалист.

Какие обследования наиболее эффективны?

И маммография, и ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ) используются как для профилактики, так и для диагностики. До 40 лет женщинам рекомендуется делать УЗИ раз в год, а после сорока — проходить маммографию каждые два года.

Опасно ли облучение при маммографии?

"Фактическая доза рентгеновского излучения при маммографии на современном цифровом аппарате минимальна", — заверяет доктор Йорданов.

По его словам, она сопоставима с тем, что человек получает, гуляя на природе в течение двух недель.

"Риск настолько мал, что его можно не учитывать по сравнению с пользой от обследования. Такое же количество радиации вы получите во время перелёта туда-обратно по маршруту Лондон — Нью-Йорк", — добавил он.

Когда требуется биопсия молочной железы?

Проведение биопсии показано только тогда, когда визуализационные методы уже выявили образование с признаками опухоли. Процедуру выполняют как хирурги, так и специалисты по диагностике, и, по его словам, она практически безболезненна.

Если у женщины обнаружена шишка или уплотнение, не стоит торопиться с операцией.

"Сначала необходимо проконсультироваться с онкологом, который определит стратегию лечения", — советует доктор Йорданов.

Генетические исследования — когда и зачем?

В ряде случаев рак молочной железы может быть наследственным. При выявлении таких случаев врачи предупреждают о возможной генетической предрасположенности. Членам семьи рекомендуют сдать анализ крови на наличие генетических мутаций. Скрининг можно пройти в современных специализированных центрах, а в отдельных случаях женщины решаются на превентивные операции по удалению тканей молочных желез и установку имплантатов.

Уточнения

Биопси́я (от др.-греч. βίος «жизнь» + ὄψις «<внешний> вид; взгляд, взор») — метод исследования, при котором проводится прижизненное взятие клеток или тканей (биоптата) из организма с диагностической или исследовательской целью.

