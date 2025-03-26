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Полезные тосты на каждый день: какие стоит есть, а какие лучше забыть

3:54
Здоровье » Красота

Тост — любимец на завтрак, перекус и даже на ужин. Быстрый, удобный, вкусный. В среднем человек съедает около 14 батонов хлеба в год — и значительная часть уходит именно на тосты.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Но насколько полезен тост сам по себе? Если есть его без добавления белка (например, яиц или мяса) и клетчатки (овощей, фруктов, орехов), уровень сахара в крови может резко подняться. Однако, при умеренном потреблении это не несёт серьёзной угрозы для здоровья.

Как сделать тост полезным

Секрет — в начинке. Чтобы тост стал настоящим сбалансированным блюдом, его стоит дополнить питательными ингредиентами. Она проанализировала восемь популярных вариантов и оценила их с точки зрения калорий, жиров и питательной ценности.

Тост с вареньем

  • Калории: 38
  • Жиры: 0 г
  • Сахар: 9,2 г
  • Варенье содержит много сахара и не даёт ощущения сытости. Лучше выбирать вариант без добавленного сахара и дополнить белками — например, сыром или ореховой пастой.

Тост с мёдом

  • Калории: 46
  • Жиры: 0 г
  • Сахар: 11,5 г
  • Мёд содержит ещё больше сахара, чем варенье. Однако он богат флавоноидами — веществами с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Главное — не переборщить.

Тост с шоколадной пастой

  • Калории: 80
  • Жиры: 4,6 г
  • Сахар: 8,4 г
  • Не самый диетический вариант, но содержащиеся в пасте орехи делают тост сытным. Чтобы улучшить состав, добавьте сверху ломтики банана.

Тост с арахисовой пастой и бананом

  • Калории: 254
  • Белок: 6,1 г
  • Клетчатка: 1,6 г
  • Это один из лучших вариантов. Главное — выбирать пасту из 100% арахиса без сахара. Можно экспериментировать с пастами из кешью или миндаля — пользы от них не меньше.

Тост с яйцом и авокадо

  • Калории: 308
  • Жиры: 28,4 г
  • Белок: 8,2 г
  • Яйца — отличный источник белка и витаминов. А авокадо добавит полезные жиры и клетчатку. Вместо жарки лучше использовать "сухой" способ — без масла.

Тост с авокадо и лососем

  • Калории: 291
  • Жиры: 24,5 г
  • Сахар: 0,7 г
  • Полноценный завтрак с полезными жирами, белками и клетчаткой. Особенно хорош для тех, кто хочет надолго сохранить чувство сытости.

Тост с сыром и помидором

  • Калории: 139
  • Жиры: 10,5 г
  • Сахар: 2,4 г
  • Сыр — источник белка и кальция. Лучше выбирать менее жирные сорта (фета, моцарелла, коттедж). Добавьте сверху овощи — так будет полезнее.

Тост с маслом

  • Калории: 74
  • Жиры: 8,2 г
  • Белок: 0 г
  • Самый "пустой" из всех вариантов. Никаких белков и клетчатки, много соли и насыщенных жиров. Такой тост лучше дополнять чем-то питательным — яйцом, фасолью или сыром.

Тост — это как холст. Всё зависит от того, чем вы его дополняете. Добавьте белок, клетчатку и полезные жиры — и он станет не просто вкусным, а ещё и полезным.

Уточнения

То́стер (англ. toaster) — устройство с питанием от электросети, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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