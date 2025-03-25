Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко
Раболепие россиян и концерты в Германии: Юрия Шевчука требуют признать иноагентом
Вы ахнете: всего 2 порции этого продукта в неделю, и риск опасного рака резко снижается
Забудьте про пыльные жалюзи! Эти стильные решения сэкономят ваше время и украсят дом
Фиалка, которая завоевала мир: тайный аромат, меняющий всё
ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые так и не увидели небо
Прилипчивый кот: мило или тревожно? Разбираемся в причинах
Чёрный лебедь для рынка труда? Эксперт рассказал, чего ждать работникам
Человек с черепом больше нашего: найден древний родственник

Монохром без скуки: как сделать total black выразительным

2:29
Здоровье » Красота

Чёрный цвет — это вневременная классика, он всегда в моде. Но как сделать total black не банальным, а запоминающимся? Простые приёмы помогут превратить монохром в стильный и выразительный образ.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот

Всё дело в деталях

Не все чёрные одинаковы. Ткани с матовой и глянцевой поверхностью, гладкие и фактурные материалы, плотные и полупрозрачные текстуры — это именно то, что добавит глубины образу. Например, сочетание кожаных брюк с вязаным свитером или жакета из бархата с шёлковой блузой выглядит дорого и многослойно.

А если добавить игру с объёмами — получится ещё интереснее. Объёмный жакет с узкими брюками, обтягивающий верх с пышной юбкой миди — такие контрасты работают на выразительность.

Учитывай оттенок кожи

Даже у чёрного цвета есть нюансы. У людей со светлой кожей глубокий чёрный создаёт яркий контраст и подчёркивает черты лица. Тёмная кожа гармонирует с чёрными вещами чуть мягче — особенно, если выбирать изделия с оттенком угля, графита или антрацита. Такие полутона делают образ более живым и тонко подчёркивают индивидуальность.

Оттенки чёрного и текстура — секрет выразительности

Выцветшие джинсы, лаковые ткани, бархат, кожа, шерсть — чёрный бывает разным. Комбинируя вещи с разной фактурой и глубиной цвета, можно добиться визуального объёма и избежать скучного однотонного образа. Один и тот же цвет начинает "играть", когда в нём появляются световые блики, шероховатость или мягкий блеск.

Не забывай про обувь и аксессуары

Аксессуары могут стать главной фишкой total black. Хотите расслабленного настроения — выбирайте массивные кроссовки, грубые ботинки или платформу. Для изысканности подойдут лаковые туфли или элегантные ботильоны. Украшения, ремни, сумки — это возможность добавить немного цвета, блеска или акцента. Главное — чтобы всё выглядело уместно и соответствовало вашему стилю.

Чёрный может быть строгим и стильным одновременно — всё зависит от подачи. Миксуйте фактуры, играйте с формами, не бойтесь аксессуаров — и ваш образ в total black точно не останется незамеченным.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Еда и рецепты
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом Аудио 
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Последние материалы
Забудьте про пыльные жалюзи! Эти стильные решения сэкономят ваше время и украсят дом
Фиалка, которая завоевала мир: тайный аромат, меняющий всё
ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые так и не увидели небо
Прилипчивый кот: мило или тревожно? Разбираемся в причинах
Чёрный лебедь для рынка труда? Эксперт рассказал, чего ждать работникам
Человек с черепом больше нашего: найден древний родственник
Друзья Ларисы Голубкиной рассказали о последних словах актрисы: так хочу жить
Солнце не нужно: что посадить за домом, чтобы участок ожил
Интернет исчез, бизнес встал: жильцы новостроек ПИК подают в суд
Пенсия есть, но не твоя: как ошибка может обернуться возвратом всех выплат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.