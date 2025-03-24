Как специя с кухни может защитить от старения мозга — новейшие данные

5:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несколько исследований показали: правильное питание в сочетании с травами, такими как розмарин, может значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Розмарин

Розмарин - это не просто ароматная приправа. В его составе есть дитерпены, органические кислоты, сапонины и дубильные вещества. Они наделяют растение мощными антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами. Благодаря этому розмарин способен улучшать память, помогая лучше запоминать и систематизировать информацию.

Эти свойства подтверждены в исследовании 2012 года, которое провели Марк Мосс и Лоррейн Оливер из Университета Нортумбрии. Они установили, что аромат розмарина заметно усиливает когнитивные функции.

Диетолог и преподаватель Гарвардской медицинской школы Джей Джей Ума Найду также поддержала эти выводы. В своей книге "Это ваш мозг о еде" она объясняет: розмарин содержит дитерпены - вещества с выраженным противовоспалительным эффектом, которые защищают клетки мозга от окислительного повреждения. К тому же розмарин повышает уровень ацетилхолина, важнейшего нейромедиатора, отвечающего за память, а также помогает снижать уровень кортизола, более известного как "гормон стресса".

Как питание связано с памятью?

Средиземноморская диета, богатая зелёными листовыми овощами, — один из лучших способов профилактики возрастного снижения когнитивных функций.

Доктор Найду подчеркивает важность связи между здоровьем кишечника и состоянием памяти, на которую сегодня обращают пристальное внимание ученые. По её словам, кишечные бактерии напрямую влияют на уровень кортизола. Когда микрофлора нарушена, это может приводить к ухудшению долговременной памяти и негативно сказываться на психическом здоровье.

Кроме того, бактерии кишечника взаимодействуют с блуждающим нервом, который соединяет желудочно-кишечный тракт с такими структурами мозга, как миндалевидное тело и гиппокамп. Именно они отвечают за формирование памяти и эмоций.

"Употребление розмарина и его экстрактов способно облегчить боль и одновременно тонизировать нервную систему", — отмечает Найду.

Есть и мнение, что розмарин способен замедлять старение мозга и даже предотвращать развитие болезни Альцгеймера. Эксперт объясняет: взаимосвязь между кишечником и нейродегенеративными заболеваниями двусторонняя. Иногда изменения микробиоты могут менять течение этих болезней. Например, розацеа - кожное заболевание, которое, по исследованиям, может быть связано с повышенным риском деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Розмарин и диета MIND: как они работают вместе?

Включить розмарин в ежедневный рацион — это просто и эффективно. Это может поддержать как психическое здоровье, так и эмоциональное состояние.

Доктор Найду отмечает, что диеты с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов наносят вред гиппокампу, влияя на важные нейрохимические процессы. Для профилактики она рекомендует комплексный подход: сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Розмарин вкупе с диетой MIND стали важными элементами в борьбе за здоровье мозга. Эта диета была разработана для замедления нейродегенеративных процессов. MIND сочетает лучшие элементы средиземноморского питания и диеты DASH, доказав свою эффективность в защите от болезни Альцгеймера.

Исследования показывают: соблюдение диеты MIND способно сократить риск развития болезни Альцгеймера до 53% и значительно замедлить снижение когнитивных способностей.

Доктор Найду выделяет 15 ключевых компонентов этой диеты. Из них 10 считаются наиболее полезными для мозга: это листовые овощи, брокколи, морковь, орехи, ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, морепродукты, птица, оливковое масло и, конечно же, розмарин. А вот потребление красного мяса, сливочного масла, сыра, выпечки и жареных блюд в рамках этой системы стоит ограничить.

В одном из исследований ученые отслеживали, как соблюдение рекомендаций по питанию влияет на пять аспектов когнитивных функций: эпизодическую и рабочую память, семантическую память, зрительно-пространственные способности и скорость обработки информации.

Новые данные о влиянии розмарина на память и открытия в исследовании оси "кишечник — мозг" открывают перед медициной перспективы профилактики возрастных нарушений и нейродегенеративных заболеваний. Именно этим активно занимаются специализированные исследовательские центры Гарварда.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

