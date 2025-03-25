Миллионы наночастиц: что выделяют чайные пакетики и стоит ли этого бояться

4:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе одного из экспериментов учёные обнаружили, что некоторые чайные пакетики выделяют миллионы нано- и микропластиковых частиц. Особенно это касается пакетов, изготовленных из полимерных материалов, в частности, красивых полупрозрачных пирамидок из нейлона. Возникает вопрос: насколько чай в таких пакетиках может быть опасен для здоровья?

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

По мнению независимого эксперта, кандидата химических наук Юрия Орлова, которым он поделился с Pravda.Ru, люди постоянно окружены наночастицами с древних времён. Только раньше эти частицы называли иначе — высокодисперсными, к ним относились пыль и пыльца. Сейчас же к ним добавились и наночастицы новых материалов, в основном пластика.

"Сейчас появляются естественные наночастицы новых материалов, пластиков. В основном пластиков, конечно. Мы живем в окружении этого. Помимо чайных пакетиков мы живем сейчас в мире пластика. Вообще у нас пластика море. Он разрушается очень медленно в природе. Если бросить полиэтиленовый пакет или бутылку, она будет разлагаться очень много лет. Но в конце концов она рассыплется. Появятся у вас частицы, и нано, и всякие осколки. Все это будет летать. Куда ты от этого денешься?" — задал вопрос Орлов.

Орлов считает, что утверждения о вреде чая в пакетиках основаны на недостаточных доказательствах. Он отмечает, что в настоящее время существует много других источников пластика, который разлагается очень медленно.

"У нас пластиковая посуда, пластиковые бутылки все. Все у нас кругом пластик. Вот так вот говорить, что вот он вредный… Это все во времени растянуто и недоказуемо. И человек давно, может быть, помер, пока эта бутылка рассыплется, появятся наночастицы. Что там произойдет с ней через сто лет, как мы сейчас можем это вам сказать? Жить вообще вредно", — добавил Орлов.

Эксперт также подчёркивает, что вред или польза наночастиц зависит от их размера и реакционных свойств. Например, наночастицы золота обладают высокой активностью и могут вступать в химические реакции гораздо легче, чем более крупные частицы того же металла, который сам по себе очень инертен.

Орлов утверждает, что для получения наночастиц необходимо приложить много усилий — использовать специальные технологические процессы, а не просто измельчать материалы в ступке.

"Наночастицы могут получаться в результате длительного разрушения или истирания этих пластиков. Просто так взять пакетик из чая — может, там одну наночастицу вы найдете. Но так, чтобы там было их много и чтобы от этого люди начали помирать, глупости это. Это надо затратить очень много сил и энергии, для того чтобы их произвести. Просто так они у вас не получатся. Измельчение и истирание — это энергозатратный процесс", — подчеркнул Орлов.

В заключение, Орлов призывает не драматизировать ситуацию и не делать поспешных выводов о вреде чая в пакетиках, но советует при этом употреблять обычный рассыпной чай.

"Не надо пить чай из пакетиков. В пакетиках, какие бы они ни были, там чай второго сорта, не первой свежести. Поэтому нужно пить заварку обыкновенную. Зачем искушать судьбу? Тут не стоит рисковать. По-любому лучше заваривать обычный чаек. Это естественно. Зачем вам еще пакет настаивать? И потом этот настой пакета пластмассового… Может быть, там и нет ничего особенного. Но кто его знает", — добавил эксперт.

Он подчёркивает, что для того чтобы сделать обоснованные выводы, необходимы более глубокие исследования и доказательства.

Уточнения

Чайный пакетик — маленький мешочек из специальной фильтровальной бумаги, в котором находится чай.



Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.



