Хватает за сердце и ломит суставы: как погода испытывает нас на прочность

Терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике из Центра молекулярной диагностики CMD в Оренбурге Сергей Исковских поделился, что резкие перепады температуры весной, когда за один день погода может меняться от тёплой до снежной, негативно влияют на состояние здоровья человека.
По словам врача, многие пациенты жалуются на боли в суставах при изменении погоды, и это научно обоснованное явление. Изменения атмосферного давления и влажности влияют на внутрисуставную жидкость, а резкие перепады температуры усиливают воспалительные процессы. Особенно это касается людей с артритами, артрозами и старыми травмами, подчёркивает Газета.Ru.
"Если вы замечаете, что суставы "ноют" при изменении погоды, это повод уделить им больше внимания: держать в тепле, избегать переохлаждения и при необходимости обратиться к врачу", — посоветовал терапевт.
Кроме того, доктор отметил, что во время таких температурных колебаний страдают и сосуды. При потеплении они расширяются, а при похолодании — сужаются. Эти резкие колебания могут привести к скачкам артериального давления, что плохо влияет на людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и прочими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже здоровые люди в такие дни могут страдать от головных болей, слабости и головокружения.
Для защиты своего здоровья, специалист рекомендует одеваться по погоде, укреплять иммунную систему, следить за артериальным давлением, не игнорировать тревожные симптомы и вести здоровый образ жизни.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
Температура воздуха — один из термодинамических параметров состояния атмосферы.
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