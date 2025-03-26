Хватает за сердце и ломит суставы: как погода испытывает нас на прочность

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике из Центра молекулярной диагностики CMD в Оренбурге Сергей Исковских поделился, что резкие перепады температуры весной, когда за один день погода может меняться от тёплой до снежной, негативно влияют на состояние здоровья человека.

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По словам врача, многие пациенты жалуются на боли в суставах при изменении погоды, и это научно обоснованное явление. Изменения атмосферного давления и влажности влияют на внутрисуставную жидкость, а резкие перепады температуры усиливают воспалительные процессы. Особенно это касается людей с артритами, артрозами и старыми травмами, подчёркивает Газета.Ru.

"Если вы замечаете, что суставы "ноют" при изменении погоды, это повод уделить им больше внимания: держать в тепле, избегать переохлаждения и при необходимости обратиться к врачу", — посоветовал терапевт.

Кроме того, доктор отметил, что во время таких температурных колебаний страдают и сосуды. При потеплении они расширяются, а при похолодании — сужаются. Эти резкие колебания могут привести к скачкам артериального давления, что плохо влияет на людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и прочими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже здоровые люди в такие дни могут страдать от головных болей, слабости и головокружения.

Для защиты своего здоровья, специалист рекомендует одеваться по погоде, укреплять иммунную систему, следить за артериальным давлением, не игнорировать тревожные симптомы и вести здоровый образ жизни.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.



Температура воздуха — один из термодинамических параметров состояния атмосферы.

