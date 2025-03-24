Тихие убийцы вен: врач перечислил напитки, ухудшающие состояние при варикозе

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач назвал напитки, которые могут ухудшить состояние при варикозном расширении вен.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

Во-первых, это напитки, содержащие сахар. Они плохо влияют на кровообращение, способствуя задержке жидкости в организме и увеличению объёма вен.

Во-вторых, этим людям лучше забыть про алкоголь, который увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, учащает пульс и снижает концентрацию эритроцитов, необходимых для переноса кислорода.

В-третьих, не стоит пить кофе. Этот напиток может сузить сосуды, что со временем ведёт к хроническим нарушениям кровообращения и отёкам.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

