Тихие убийцы вен: врач перечислил напитки, ухудшающие состояние при варикозе

Врач назвал напитки, которые могут ухудшить состояние при варикозном расширении вен.
Во-первых, это напитки, содержащие сахар. Они плохо влияют на кровообращение, способствуя задержке жидкости в организме и увеличению объёма вен.
Во-вторых, этим людям лучше забыть про алкоголь, который увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, учащает пульс и снижает концентрацию эритроцитов, необходимых для переноса кислорода.
В-третьих, не стоит пить кофе. Этот напиток может сузить сосуды, что со временем ведёт к хроническим нарушениям кровообращения и отёкам.
Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
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