Тело переходит в режим выживания — 8 ошибок, которые убивают метаболизм каждый день

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метаболизм играет ключевую роль в поддержании здорового веса и уровня энергии. Замедленный обмен веществ может привести к набору лишних килограммов, хронической усталости и гормональному дисбалансу. На скорость метаболизма влияют возраст, гормональные нарушения, неправильные пищевые привычки и стресс. Хорошая новость в том, что его можно ускорить!

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain Строгая диета

Факторы, замедляющие метаболизм

Возрастные изменения — После 30 лет обмен веществ начинает постепенно замедляться из-за потери мышечной массы. Гормональные нарушения — Дисбаланс гормонов щитовидной железы, тестостерона или инсулина снижает скорость сжигания калорий. Малоподвижный образ жизни — Чем меньше активности, тем ниже расход энергии и выше вероятность накопления жира. Низкий калорийный рацион — Чрезмерное ограничение калорий заставляет организм замедлять обмен веществ, переходя в режим экономии энергии. Недостаток белка в питании — Белки требуют больше энергии на переваривание, чем углеводы и жиры, поэтому их нехватка замедляет обмен веществ. Обезвоживание — Недостаток воды снижает эффективность переработки пищи и выработки энергии. Плохой сон — Недосып влияет на гормоны, регулирующие аппетит и метаболизм. Хронический стресс — Высокий уровень кортизола замедляет обмен веществ и способствует накоплению жира.

Как ускорить метаболизм?

Добавить больше белка в рацион — Белки увеличивают термогенез и помогают поддерживать мышечную массу.

— Белки увеличивают термогенез и помогают поддерживать мышечную массу. Пить достаточно воды — Гидратация играет ключевую роль в эффективном обмене веществ.

— Гидратация играет ключевую роль в эффективном обмене веществ. Больше двигаться — Оптимальный вариант — сочетание кардио и силовых тренировок.

— Оптимальный вариант — сочетание кардио и силовых тренировок. Нормализовать сон — Не менее 7-9 часов качественного отдыха в сутки.

— Не менее 7-9 часов качественного отдыха в сутки. Снизить уровень стресса — Медитация, прогулки и отдых помогают уменьшить уровень кортизола.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



