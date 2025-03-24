Тело переходит в режим выживания — 8 ошибок, которые убивают метаболизм каждый день

Метаболизм играет ключевую роль в поддержании здорового веса и уровня энергии. Замедленный обмен веществ может привести к набору лишних килограммов, хронической усталости и гормональному дисбалансу. На скорость метаболизма влияют возраст, гормональные нарушения, неправильные пищевые привычки и стресс. Хорошая новость в том, что его можно ускорить!
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Строгая диета
Факторы, замедляющие метаболизм
Возрастные изменения — После 30 лет обмен веществ начинает постепенно замедляться из-за потери мышечной массы.
Гормональные нарушения — Дисбаланс гормонов щитовидной железы, тестостерона или инсулина снижает скорость сжигания калорий.
Малоподвижный образ жизни — Чем меньше активности, тем ниже расход энергии и выше вероятность накопления жира.
Низкий калорийный рацион — Чрезмерное ограничение калорий заставляет организм замедлять обмен веществ, переходя в режим экономии энергии.
Недостаток белка в питании — Белки требуют больше энергии на переваривание, чем углеводы и жиры, поэтому их нехватка замедляет обмен веществ.
Обезвоживание — Недостаток воды снижает эффективность переработки пищи и выработки энергии.
Плохой сон — Недосып влияет на гормоны, регулирующие аппетит и метаболизм.
Хронический стресс — Высокий уровень кортизола замедляет обмен веществ и способствует накоплению жира.
Как ускорить метаболизм?
Добавить больше белка в рацион — Белки увеличивают термогенез и помогают поддерживать мышечную массу.
Пить достаточно воды — Гидратация играет ключевую роль в эффективном обмене веществ.
Больше двигаться — Оптимальный вариант — сочетание кардио и силовых тренировок.
Нормализовать сон — Не менее 7-9 часов качественного отдыха в сутки.
Снизить уровень стресса — Медитация, прогулки и отдых помогают уменьшить уровень кортизола.
Уточнения
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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