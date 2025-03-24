Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завтрак для красавицы: рассказываем, с чего правильно начать сезон у гортензии
Пытаетесь быть чистым? Подумайте дважды — ежедневное мытье может быть вредным для кожи!
Когда ванна заменяет спорт: почему 60 мин в воде равны 15 мин пробежки?
Уникальная находка: имя брата Иисуса выбито на древнем ящике
Золотая жила — где платят больше 124 тыс. рублей в месяц
Вы могли сидеть на чужом месте: как пассажиры захватывают лучшие кресла в самолётах
Бузова поздравила мать с днём рождения и повторила своё детское фото
Сезонный вирус, который опаснее гриппа: почему родителям стоит бояться осени
Хотела оставить в роддоме: экс-солистка Ранеток Огурцова узнала о генетическом заболевании дочери после родов

Тело переходит в режим выживания — 8 ошибок, которые убивают метаболизм каждый день

2:07
Здоровье

Метаболизм играет ключевую роль в поддержании здорового веса и уровня энергии. Замедленный обмен веществ может привести к набору лишних килограммов, хронической усталости и гормональному дисбалансу. На скорость метаболизма влияют возраст, гормональные нарушения, неправильные пищевые привычки и стресс. Хорошая новость в том, что его можно ускорить!

Строгая диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Строгая диета

Факторы, замедляющие метаболизм

  1. Возрастные изменения — После 30 лет обмен веществ начинает постепенно замедляться из-за потери мышечной массы.
  2. Гормональные нарушения — Дисбаланс гормонов щитовидной железы, тестостерона или инсулина снижает скорость сжигания калорий.
  3. Малоподвижный образ жизни — Чем меньше активности, тем ниже расход энергии и выше вероятность накопления жира.
  4. Низкий калорийный рацион — Чрезмерное ограничение калорий заставляет организм замедлять обмен веществ, переходя в режим экономии энергии.
  5. Недостаток белка в питании — Белки требуют больше энергии на переваривание, чем углеводы и жиры, поэтому их нехватка замедляет обмен веществ.
  6. Обезвоживание — Недостаток воды снижает эффективность переработки пищи и выработки энергии.
  7. Плохой сон — Недосып влияет на гормоны, регулирующие аппетит и метаболизм.
  8. Хронический стресс — Высокий уровень кортизола замедляет обмен веществ и способствует накоплению жира.

Как ускорить метаболизм?

  • Добавить больше белка в рацион — Белки увеличивают термогенез и помогают поддерживать мышечную массу.
  • Пить достаточно воды — Гидратация играет ключевую роль в эффективном обмене веществ.
  • Больше двигаться — Оптимальный вариант — сочетание кардио и силовых тренировок.
  • Нормализовать сон — Не менее 7-9 часов качественного отдыха в сутки.
  • Снизить уровень стресса — Медитация, прогулки и отдых помогают уменьшить уровень кортизола.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Сейчас читают
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Еда и рецепты
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова Оборзевшая хунта. Чего добивается Зеленский, нанося удары по энергообъектам РФ? Дмитрий Плотников
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Последние материалы
Завтрак для красавицы: рассказываем, с чего правильно начать сезон у гортензии
Страны ЕС засомневались в ФРС США
Пытаетесь быть чистым? Подумайте дважды — ежедневное мытье может быть вредным для кожи!
Когда ванна заменяет спорт: почему 60 мин в воде равны 15 мин пробежки?
Уникальная находка: имя брата Иисуса выбито на древнем ящике
Возможен ли мир России с Украиной?
Золотая жила — где платят больше 124 тыс. рублей в месяц
Вы могли сидеть на чужом месте: как пассажиры захватывают лучшие кресла в самолётах
Бузова поздравила мать с днём рождения и повторила своё детское фото
Сезонный вирус, который опаснее гриппа: почему родителям стоит бояться осени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.