Сезонный вирус, который опаснее гриппа: почему родителям стоит бояться осени

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вызывающий инфекции дыхательных путей, — довольно распространенное сезонное заболевание, и поражает вирус в основном маленьких детей. Столь ли опасен вирус — рассказал Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.
Эксперт отмечает, что эпидемии вируса случаются в основном в северном полушарии, в основном осенью и зимой. Рост заболеваемости инфекцией часто совпадает с эпидемией гриппа, и симптоматика при этом схожая, что мешает установить точный диагноз. Болезнь протекает как заболевание верхних дыхательных путей в виде ринита или фарингита. Иногда у взрослых на фоне этой инфекции развивается бронхиолит, то есть происходит поражение бронхов и легких. При бронхиолите как дополнительный симптом может развиться дыхательная недостаточность.
Дмитрий Карпенко предупреждает, что инфекция крайне опасна для маленьких детей до года, поражение нижних дыхательных путей у младенцев протекает тяжело и может привести даже к летальному исходу.
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