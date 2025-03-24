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Сезонный вирус, который опаснее гриппа: почему родителям стоит бояться осени

1:13
Здоровье

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вызывающий инфекции дыхательных путей, — довольно распространенное сезонное заболевание, и поражает вирус в основном маленьких детей. Столь ли опасен вирус — рассказал Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

Грипп
Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грипп

Эксперт отмечает, что эпидемии вируса случаются в основном в северном полушарии, в основном осенью и зимой. Рост заболеваемости инфекцией часто совпадает с эпидемией гриппа, и симптоматика при этом схожая, что мешает установить точный диагноз. Болезнь протекает как заболевание верхних дыхательных путей в виде ринита или фарингита. Иногда у взрослых на фоне этой инфекции развивается бронхиолит, то есть происходит поражение бронхов и легких. При бронхиолите как дополнительный симптом может развиться дыхательная недостаточность.

Дмитрий Карпенко предупреждает, что инфекция крайне опасна для маленьких детей до года, поражение нижних дыхательных путей у младенцев протекает тяжело и может привести даже к летальному исходу.

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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