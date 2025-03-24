Опасное соседство: как солнце превращает полезный компонент в яд для кожи

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бензоилпероксид — один из распространенных компонентов в косметических средствах для борьбы с акне, но в последнее время ведутся споры, столь ли он безопасен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Как отмечает Вадим Негребецкий, доктор химических наук, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, бензоилпероксид используют для лечения акне неспроста: под действием света он способен генерировать свободные радикалы, которые убивают бактерии, разрушая их клеточные стенки.

По словам эксперта, в кремы бензоилпероксид добавляют в безопасной дозировке, также косметика проходит обязательное тестирование на отсутствие токсинов, однако косметическое средство должно быть именно фабричного производства, а не фальсификат.

Однако есть одно "но": под воздействием солнечного света бензоилпероксид может выделить опасный бензол. По этой причине препараты для лечения акне рекомендуют "запечатывать" солнцезащитным кремом с высокой защитой.

Также чтобы исключить попадание света, подобные средства необходимо хранить в плотно закрытой баночке. Эксперт напоминает, что крем необходимо доставать только чистыми руками. Также не стоит сочетать средство для лечения акне с другими препаратами, содержащими ретинол, последний может ускорить разложение бензоилпероксида.