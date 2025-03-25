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Кофе с тревогой: почему бодрящий напиток вызывает панические атаки

1:57
Здоровье

Для многих чашка кофе — это ритуал, способ проснуться и настроиться на день. Но у некоторых вместо бодрости приходит тревожность, внутреннее напряжение и даже панические атаки. Почему кофе вызывает такие реакции, и действительно ли он может быть причиной паники?

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

Кофеин: бодрит или тревожит

Кофеин — стимулятор центральной нервной системы. Он увеличивает частоту сердечных сокращений, усиливает бдительность и может вызывать нервозность. Если вы ощущаете тревогу после чашки кофе, возможно, вы получаете слишком большую дозу кофеина — не только из кофе, но и из чая, шоколада, энергетиков.

Особенно остро реагируют на кофе люди с повышенной чувствительностью к кофеину. Это индивидуальная особенность, связанная с генетикой и обменом веществ. Даже малая доза может вызывать тремор, учащённый пульс и внутреннюю дрожь.

Причина не только в кофе

Паническая атака — это не просто "перебор кофеина". Такие острые состояния часто связаны с дефицитом питательных веществ и стрессом. Кофеин лишь усиливает и без того хрупкое состояние нервной системы.

Что может способствовать панике

  • Нехватка витаминов группы B (B6, B9, B12): снижает стрессоустойчивость;
  • Дефицит магния: повышает мышечное напряжение и тревожность;
  • Недостаток омега-3: ухудшает настроение и повышает возбудимость.

Что ещё может пойти не так

Кофеин может вызывать и другие неприятности:

  • Тахикардия: особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами;

  • Повышение давления: кратковременно, но ощутимо;

  • Желудочные проблемы: изжога, тошнота, раздражённый кишечник.

Если вы чувствуете серьёзный дискомфорт даже от одной чашки, это повод пересмотреть образ жизни — и обратиться к врачу.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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