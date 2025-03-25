Кофе с тревогой: почему бодрящий напиток вызывает панические атаки

Для многих чашка кофе — это ритуал, способ проснуться и настроиться на день. Но у некоторых вместо бодрости приходит тревожность, внутреннее напряжение и даже панические атаки. Почему кофе вызывает такие реакции, и действительно ли он может быть причиной паники?
Кофеин — стимулятор центральной нервной системы. Он увеличивает частоту сердечных сокращений, усиливает бдительность и может вызывать нервозность. Если вы ощущаете тревогу после чашки кофе, возможно, вы получаете слишком большую дозу кофеина — не только из кофе, но и из чая, шоколада, энергетиков.
Особенно остро реагируют на кофе люди с повышенной чувствительностью к кофеину. Это индивидуальная особенность, связанная с генетикой и обменом веществ. Даже малая доза может вызывать тремор, учащённый пульс и внутреннюю дрожь.
Паническая атака — это не просто "перебор кофеина". Такие острые состояния часто связаны с дефицитом питательных веществ и стрессом. Кофеин лишь усиливает и без того хрупкое состояние нервной системы.
Кофеин может вызывать и другие неприятности:
Тахикардия: особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами;
Повышение давления: кратковременно, но ощутимо;
Желудочные проблемы: изжога, тошнота, раздражённый кишечник.
Если вы чувствуете серьёзный дискомфорт даже от одной чашки, это повод пересмотреть образ жизни — и обратиться к врачу.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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