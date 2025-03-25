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ОРВИ на старте весны: лечим без лекарств, паники и промахов

2:53
Здоровье

С первыми лучами солнца мы мечтаем о легкости и обновлении, но организм часто отвечает по-своему — слабостью, насморком и кашлем. Весна — традиционное время вспышек ОРВИ. Смена температур, авитаминоз и ослабленный после зимы иммунитет делают своё дело. Но хорошая новость в том, что далеко не всегда при простуде нужны лекарства.

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

Почему весной мы чаще болеем

Весенние вирусы — это не один конкретный враг, а целая армия: около 200 разновидностей могут вызвать банальную "простуду". Иммунитету сложно отработать защиту от каждого, особенно в условиях авитаминоза и колебаний погоды. Результат — воспаление слизистых, насморк, першение, кашель и слабость.

По словам врачей инкубационный период может длиться от 12 часов до 3 дней. В среднем заболевание проходит за 7-10 дней, но процесс выздоровления у всех индивидуален.

Как поддержать организм без аптечки

Простуда — не всегда повод бежать в аптеку. Вот чем можно помочь себе без лекарств:

  • Отдых: полноценный сон и минимум активности позволяют иммунитету работать на полную мощность.
  • Гидратация: пейте воду, тёплый чай, бульоны и морсы без сахара — это помогает снизить воспаление и разжижить слизь.
  • Питание: ешьте то, что приносит радость и пользу: свежие овощи, фрукты, супы, каши, кисломолочные продукты.
  • Промывание носа: изотонические растворы вымывают вирусы и облегчают дыхание.
  • Свежийвоздух: проветривайте помещение — солнце и кислород отлично справляются с микробами.

Какие витамины особенно нужны весной

  • C - поддерживает иммунитет и ускоряет восстановление.
  • D - дефицит которого накопился за зиму, ослабляет защитные силы.
  • А и Е - защищают слизистые и обладают антиоксидантным эффектом.
  • B6 и цинк - улучшают работу иммунных клеток.

Врачебное сообщество рекомендует весной добавлять в рацион витаминные комплексы, чтобы восполнить дефициты.

Натуральные иммунные помощники

  • Имбирь: разгоняет кровь, согревает и борется с воспалением.
  • Чеснок: благодаря аллицину улучшает сопротивляемость организма.
  • Куркума: обладает антивирусным действием.
  • Мёд: смягчает кашель и борется с бактериями.
  • Лимон: источник витамина С и бодрящего вкуса.

Когда пора к врачу

Если симптомы не проходят больше двух недель, либо возвращаются снова и снова — это может быть сигналом осложнений: синусита, бронхита или даже пневмонии. Не затягивайте с консультацией.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
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