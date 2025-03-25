ОРВИ на старте весны: лечим без лекарств, паники и промахов

С первыми лучами солнца мы мечтаем о легкости и обновлении, но организм часто отвечает по-своему — слабостью, насморком и кашлем. Весна — традиционное время вспышек ОРВИ. Смена температур, авитаминоз и ослабленный после зимы иммунитет делают своё дело. Но хорошая новость в том, что далеко не всегда при простуде нужны лекарства.
Весенние вирусы — это не один конкретный враг, а целая армия: около 200 разновидностей могут вызвать банальную "простуду". Иммунитету сложно отработать защиту от каждого, особенно в условиях авитаминоза и колебаний погоды. Результат — воспаление слизистых, насморк, першение, кашель и слабость.
По словам врачей инкубационный период может длиться от 12 часов до 3 дней. В среднем заболевание проходит за 7-10 дней, но процесс выздоровления у всех индивидуален.
Простуда — не всегда повод бежать в аптеку. Вот чем можно помочь себе без лекарств:
Врачебное сообщество рекомендует весной добавлять в рацион витаминные комплексы, чтобы восполнить дефициты.
Если симптомы не проходят больше двух недель, либо возвращаются снова и снова — это может быть сигналом осложнений: синусита, бронхита или даже пневмонии. Не затягивайте с консультацией.
Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
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