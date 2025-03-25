ОРВИ на старте весны: лечим без лекарств, паники и промахов

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С первыми лучами солнца мы мечтаем о легкости и обновлении, но организм часто отвечает по-своему — слабостью, насморком и кашлем. Весна — традиционное время вспышек ОРВИ. Смена температур, авитаминоз и ослабленный после зимы иммунитет делают своё дело. Но хорошая новость в том, что далеко не всегда при простуде нужны лекарства.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на больничном

Почему весной мы чаще болеем

Весенние вирусы — это не один конкретный враг, а целая армия: около 200 разновидностей могут вызвать банальную "простуду". Иммунитету сложно отработать защиту от каждого, особенно в условиях авитаминоза и колебаний погоды. Результат — воспаление слизистых, насморк, першение, кашель и слабость.

По словам врачей инкубационный период может длиться от 12 часов до 3 дней. В среднем заболевание проходит за 7-10 дней, но процесс выздоровления у всех индивидуален.

Как поддержать организм без аптечки

Простуда — не всегда повод бежать в аптеку. Вот чем можно помочь себе без лекарств:

Отдых: полноценный сон и минимум активности позволяют иммунитету работать на полную мощность.

полноценный сон и минимум активности позволяют иммунитету работать на полную мощность. Гидратация: пейте воду, тёплый чай, бульоны и морсы без сахара — это помогает снизить воспаление и разжижить слизь.

пейте воду, тёплый чай, бульоны и морсы без сахара — это помогает снизить воспаление и разжижить слизь. Питание: ешьте то, что приносит радость и пользу: свежие овощи, фрукты, супы, каши, кисломолочные продукты.

ешьте то, что приносит радость и пользу: свежие овощи, фрукты, супы, каши, кисломолочные продукты. Промывание носа: изотонические растворы вымывают вирусы и облегчают дыхание.

изотонические растворы вымывают вирусы и облегчают дыхание. Свежийвоздух: проветривайте помещение — солнце и кислород отлично справляются с микробами.

Какие витамины особенно нужны весной

C - поддерживает иммунитет и ускоряет восстановление.

- поддерживает иммунитет и ускоряет восстановление. D - дефицит которого накопился за зиму, ослабляет защитные силы.

- дефицит которого накопился за зиму, ослабляет защитные силы. А и Е - защищают слизистые и обладают антиоксидантным эффектом.

- защищают слизистые и обладают антиоксидантным эффектом. B6 и цинк - улучшают работу иммунных клеток.

Врачебное сообщество рекомендует весной добавлять в рацион витаминные комплексы, чтобы восполнить дефициты.

Натуральные иммунные помощники

Имбирь: разгоняет кровь, согревает и борется с воспалением.

разгоняет кровь, согревает и борется с воспалением. Чеснок: благодаря аллицину улучшает сопротивляемость организма.

благодаря аллицину улучшает сопротивляемость организма. Куркума: обладает антивирусным действием.

обладает антивирусным действием. Мёд: смягчает кашель и борется с бактериями.

смягчает кашель и борется с бактериями. Лимон: источник витамина С и бодрящего вкуса.

Когда пора к врачу

Если симптомы не проходят больше двух недель, либо возвращаются снова и снова — это может быть сигналом осложнений: синусита, бронхита или даже пневмонии. Не затягивайте с консультацией.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

