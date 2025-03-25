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Спина кривится — мозг страдает: как сутулость разрушает организм

3:21
Здоровье

Сутулиться — это не просто вредная привычка. Нарушения осанки могут не только испортить внешний вид, но и привести к болезням, о которых многие даже не догадываются. От головной боли до сбоев в работе внутренних органов — всё это может быть связано с тем, как человек держит спину. Об этом в разговоре MedikForum. ru сообщил травматолог Владимир Горохов.

Боль в спине
Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в спине

Почему осанка важнее, чем кажется

"Осанка — это положение тела, которое поддерживается за счет взаимодействия скелета, мышц и связок. В правильном положении нагрузка распределяется равномерно, что снижает риск заболеваний", — объясняет травматолог Владимир Горохов.

Но стоит позвоночнику отклониться от физиологической нормы — и организм начинает "латать дыры", перегружая отдельные мышцы и суставы. Результат — хронические боли, напряжение, быстрая утомляемость.

Что может вызвать плохая осанка

Боли в спине и шее

  • Неправильное положение позвоночника перегружает межпозвонковые диски. Это приводит к их износу и болезням, включая грыжи.

"Мышцы в постоянном напряжении быстро устают — отсюда и хронический дискомфорт", — добавляет эксперт.

Сбои во внутренних системах

  • Сутулость сдавливает грудную клетку, ограничивает дыхание, снижает насыщение крови кислородом. Страдают сердце и легкие. Давление на органы брюшной полости может нарушить пищеварение.

Головные боли, туман в голове

  • Напряжение в шейной зоне ухудшает кровоток, мешает сосредоточиться, вызывает мигрени.

Когда осанка — симптом болезни

Плохая осанка не всегда причина, иногда — следствие. Нарушения могут сигнализировать о:

  • Сколиозе и остеопорозе.
  • Артрите, ограничивающем подвижность.
  • Неврологических расстройствах — например, болезни Паркинсона.
  • Психических состояниях: тревога, депрессия и даже шизофрения меняют мышечный тонус и координацию.

"Если ухудшение осанки происходит без видимых причин, стоит проконсультироваться с врачом — возможно, организм подает сигнал о заболевании", — предупреждает Горохов.

Как улучшить осанку

  • Укреплять мышцы спины и живота: с помощью плавания, йоги, пилатеса.
  • Обустроить рабочее место: монитор — на уровне глаз, стул — с опорой для поясницы.
  • Контролировать себя: не сутулиться, чаще делать паузы в работе.
  • Делать массаж и физиопроцедуры.
  • Использовать при необходимости ортопедические корсеты и подушки.

Как выглядит правильная осанка

  • Прямая спина, естественные изгибы позвоночника.
  • Плечи расправлены и симметричны.
  • Голова прямо, подбородок — чуть вверх.
  • Грудная клетка слегка приподнята.
  • Живот подтянут, таз — в нейтральном положении.
  • Вес тела распределён равномерно.

Сидим, стоим, ходим — сутками. Но далеко не всегда правильно. А между тем здоровье позвоночника — фундамент общего самочувствия. И всё начинается с простой привычки держать спину ровно.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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