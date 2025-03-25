Спина кривится — мозг страдает: как сутулость разрушает организм

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сутулиться — это не просто вредная привычка. Нарушения осанки могут не только испортить внешний вид, но и привести к болезням, о которых многие даже не догадываются. От головной боли до сбоев в работе внутренних органов — всё это может быть связано с тем, как человек держит спину. Об этом в разговоре MedikForum. ru сообщил травматолог Владимир Горохов.

Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в спине

Почему осанка важнее, чем кажется

"Осанка — это положение тела, которое поддерживается за счет взаимодействия скелета, мышц и связок. В правильном положении нагрузка распределяется равномерно, что снижает риск заболеваний", — объясняет травматолог Владимир Горохов.

Но стоит позвоночнику отклониться от физиологической нормы — и организм начинает "латать дыры", перегружая отдельные мышцы и суставы. Результат — хронические боли, напряжение, быстрая утомляемость.

Что может вызвать плохая осанка

Боли в спине и шее

Неправильное положение позвоночника перегружает межпозвонковые диски. Это приводит к их износу и болезням, включая грыжи.

"Мышцы в постоянном напряжении быстро устают — отсюда и хронический дискомфорт", — добавляет эксперт.

Сбои во внутренних системах

Сутулость сдавливает грудную клетку, ограничивает дыхание, снижает насыщение крови кислородом. Страдают сердце и легкие. Давление на органы брюшной полости может нарушить пищеварение.

Головные боли, туман в голове

Напряжение в шейной зоне ухудшает кровоток, мешает сосредоточиться, вызывает мигрени.

Когда осанка — симптом болезни

Плохая осанка не всегда причина, иногда — следствие. Нарушения могут сигнализировать о:

Сколиозе и остеопорозе.

Артрите, ограничивающем подвижность.

Неврологических расстройствах — например, болезни Паркинсона.

Психических состояниях: тревога, депрессия и даже шизофрения меняют мышечный тонус и координацию.

"Если ухудшение осанки происходит без видимых причин, стоит проконсультироваться с врачом — возможно, организм подает сигнал о заболевании", — предупреждает Горохов.

Как улучшить осанку

Укреплять мышцы спины и живота: с помощью плавания, йоги, пилатеса.

с помощью плавания, йоги, пилатеса. Обустроить рабочее место: монитор — на уровне глаз, стул — с опорой для поясницы.

монитор — на уровне глаз, стул — с опорой для поясницы. Контролировать себя: не сутулиться, чаще делать паузы в работе.

не сутулиться, чаще делать паузы в работе. Делать массаж и физиопроцедуры.

и физиопроцедуры. Использовать при необходимости ортопедические корсеты и подушки.

Как выглядит правильная осанка

Прямая спина, естественные изгибы позвоночника.

Плечи расправлены и симметричны.

Голова прямо, подбородок — чуть вверх.

Грудная клетка слегка приподнята.

Живот подтянут, таз — в нейтральном положении.

Вес тела распределён равномерно.

Сидим, стоим, ходим — сутками. Но далеко не всегда правильно. А между тем здоровье позвоночника — фундамент общего самочувствия. И всё начинается с простой привычки держать спину ровно.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

