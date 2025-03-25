Спина кривится — мозг страдает: как сутулость разрушает организм

Сутулиться — это не просто вредная привычка. Нарушения осанки могут не только испортить внешний вид, но и привести к болезням, о которых многие даже не догадываются. От головной боли до сбоев в работе внутренних органов — всё это может быть связано с тем, как человек держит спину. Об этом в разговоре MedikForum. ru сообщил травматолог Владимир Горохов.
"Осанка — это положение тела, которое поддерживается за счет взаимодействия скелета, мышц и связок. В правильном положении нагрузка распределяется равномерно, что снижает риск заболеваний", — объясняет травматолог Владимир Горохов.
Но стоит позвоночнику отклониться от физиологической нормы — и организм начинает "латать дыры", перегружая отдельные мышцы и суставы. Результат — хронические боли, напряжение, быстрая утомляемость.
"Мышцы в постоянном напряжении быстро устают — отсюда и хронический дискомфорт", — добавляет эксперт.
Сутулость сдавливает грудную клетку, ограничивает дыхание, снижает насыщение крови кислородом. Страдают сердце и легкие. Давление на органы брюшной полости может нарушить пищеварение.
Плохая осанка не всегда причина, иногда — следствие. Нарушения могут сигнализировать о:
"Если ухудшение осанки происходит без видимых причин, стоит проконсультироваться с врачом — возможно, организм подает сигнал о заболевании", — предупреждает Горохов.
Сидим, стоим, ходим — сутками. Но далеко не всегда правильно. А между тем здоровье позвоночника — фундамент общего самочувствия. И всё начинается с простой привычки держать спину ровно.
Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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