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Чикунгунья атакует: эпидемия возвращается спустя 20 лет

1:57
Здоровье

Тропическая лихорадка чикунгунья — опасная инфекция, которую давно не вспоминали, — вернулась с пугающей силой. На острове Реюньон, расположенном в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, зафиксирован стремительный рост заболеваемости. Об этом сообщает MedicalXpress.

пандемия
Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пандемия

С августа 2024 года местные медики зарегистрировали более 8 500 случаев заражения, и эпидемия только набирает обороты. По данным MedicalXpress, всего за одну неделю марта выявлено 2 888 новых случаев, 77 заболевших были срочно госпитализированы.

Что такое чикунгунья и почему её боятся

Инфекция передаётся через укусы комаров — тех самых, что переносят вирусы денге и Зика. Основные симптомы включают высокую температуру и резкие боли в суставах, настолько сильные, что пациенты едва могут ходить. Некоторые случаи могут затягиваться на недели и даже переходить в хроническую форму с поражением суставов.

Остров снова в зоне риска

Реюньон уже переживал вспышку чикунгуньи в 2005–2006 годах, когда каждый третий житель оказался инфицирован. Тогда эпидемия буквально парализовала жизнь на острове. Сейчас власти опасаются повторения того же сценария — число заболевших растёт стремительно, а насекомые продолжают размножаться в благоприятных условиях.

На помощь экстренно направлены дополнительные бригады медиков и дезинсекторов — всего около 150 специалистов. Они ежедневно обрабатывают районы, где замечена высокая активность комаров.

  • Эксперты предупреждают: если не принять решительных мер прямо сейчас, вирус может выйти из-под контроля и снова охватить значительную часть населения острова.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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