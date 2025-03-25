Чикунгунья атакует: эпидемия возвращается спустя 20 лет

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тропическая лихорадка чикунгунья — опасная инфекция, которую давно не вспоминали, — вернулась с пугающей силой. На острове Реюньон, расположенном в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, зафиксирован стремительный рост заболеваемости. Об этом сообщает MedicalXpress.

Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пандемия

С августа 2024 года местные медики зарегистрировали более 8 500 случаев заражения, и эпидемия только набирает обороты. По данным MedicalXpress, всего за одну неделю марта выявлено 2 888 новых случаев, 77 заболевших были срочно госпитализированы.

Что такое чикунгунья и почему её боятся

Инфекция передаётся через укусы комаров — тех самых, что переносят вирусы денге и Зика. Основные симптомы включают высокую температуру и резкие боли в суставах, настолько сильные, что пациенты едва могут ходить. Некоторые случаи могут затягиваться на недели и даже переходить в хроническую форму с поражением суставов.

Остров снова в зоне риска

Реюньон уже переживал вспышку чикунгуньи в 2005–2006 годах, когда каждый третий житель оказался инфицирован. Тогда эпидемия буквально парализовала жизнь на острове. Сейчас власти опасаются повторения того же сценария — число заболевших растёт стремительно, а насекомые продолжают размножаться в благоприятных условиях.

На помощь экстренно направлены дополнительные бригады медиков и дезинсекторов — всего около 150 специалистов. Они ежедневно обрабатывают районы, где замечена высокая активность комаров.

Эксперты предупреждают: если не принять решительных мер прямо сейчас, вирус может выйти из-под контроля и снова охватить значительную часть населения острова.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

