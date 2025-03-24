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Свежевыжатый и бесполезный? Что скрывают овощные соки

3:27
Здоровье

Считается, что овощные соки — это настоящая кладезь витаминов и лучший выбор для тех, кто следит за питанием. Но реальная картина далеко не так однозначна. По словам диетолога Василисы Пономарёвой, увлечение такими напитками может нанести больше вреда, чем пользы, особенно если пить их регулярно и без оглядки, сообщает MedikForum. ru.

томатный сок
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
томатный сок

Потеря главного компонента — клетчатки

  • Во время приготовления сока из овощей удаляется мякоть, которая содержит пищевые волокна. А ведь именно клетчатка регулирует уровень сахара в крови, стимулирует работу кишечника и даёт ощущение сытости. Соки без волокон усваиваются слишком быстро, вызывая резкие скачки глюкозы, после которых голод возвращается почти моментально.

Скрытые сахара даже в несладких овощах

  • Свекла, морковь и тыква — лидеры по содержанию сахара среди овощей. Их соки имеют высокий гликемический индекс, и при частом употреблении могут не только мешать контролировать вес, но и повышать риск развития метаболических нарушений.

Потери на этапе приготовления

  • Многие витамины — например, витамин C и фитонутриенты — разрушаются под действием кислорода, света и температуры. Особенно это актуально при использовании центрифужных соковыжималок. Хранение тоже играет роль: даже в холодильнике сок теряет свои полезные свойства в течение нескольких часов.

Концентрация — не всегда благо

  • Некоторые овощи содержат вещества, которые в избытке становятся опасными. Соки из шпината и свеклы богаты оксалатами, способствующими образованию камней в почках. Капустные соки содержат гойтрогены — соединения, влияющие на функцию щитовидной железы.

Соки не насыщают

  • Жевание играет важную роль в пищеварении — оно запускает выработку слюны и даёт сигнал мозгу о насыщении. В соках этот этап отсутствует, что может привести к перееданию в течение дня.

Потенциальная угроза инфекции

  • При недостаточной гигиене и использовании немытых овощей сок может стать источником бактерий вроде сальмонеллы или кишечной палочки. Риск особенно высок для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Почти полное отсутствие белков и жиров

  • Овощные соки не содержат макронутриентов, необходимых для баланса в питании. В них нет ни аминокислот, ни жиров, способствующих усвоению витаминов A, D, E и K. При длительном замещении еды соками может развиться дефицит важных веществ.

Опасность детокс-мод

  • Тренд на очищение организма с помощью соков не имеет научного подтверждения. Детокс-функции выполняют печень и почки, и замена еды на соки может привести скорее к истощению, чем к оздоровлению.

Как минимизировать риски

  • Использовать блендер вместо соковыжималки — это сохранит клетчатку.
  • Пить соки сразу после приготовления.
  • Разбавлять водой — это снизит концентрацию сахаров.
  • Добавлять в рацион вместе с белками и жирами (орехи, яйца, сыр).
  • Не заменять соками полноценные приёмы пищи.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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