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Плохие отзывы помогут выбрать врача: как не прогадать с пластическим хирургом

1:02
Здоровье

Врач Ярослав Судоходов советует при поиске пластического хирурга выбирать по плохим отзывам. Он рассказал MoneyTimes. Ru, что предугадать негативные последствия невозможно, так как организм каждого человека индивидуален.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

"Риск есть при любой хирургической операции, и тут не говорят же, что клиника виновата или врач виноват. Если не хотите, чтобы не было рисков, просто не делайте этого и всё", — считает Судоходов.

Он рассказал, что правду о том, как работает специалист, можно получить, в том числе по негативным отзывам. Как правило, довольные пациенты не оставляют комментарии.

"Не всегда авторы плохих отзывов объективны, но, если на какого-то врача их прям больше, чем хороших, то точно стоит задуматься. То есть, я бы вот на это ориентировался", — поделился он.

Судоходов призвал откладывать пластические операции после недавно перенесенных заболеваний или проблем со здоровьем.

Уточнения

Хиру́рг (др.-греч. χείρ «рука (кисть)» + ἔργον «работа, действие») — врач-специалист, получивший подготовку по методам диагностики и хирургического лечения заболеваний и травм.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Еременко Валерий
Заведующий отделением пластической хирургии
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