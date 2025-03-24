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Японские трюки для быстрого засыпания: вы окунётесь в мир сна за 5 минут

1:12
Здоровье

Хироси Такеда, известный специалист по сну, поделился секретами древней техники, которая поможет вам уснуть за считанные минуты.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

На чём спать?

Забудьте о мягком матрасе, выберите жёсткие наматрасники или специальные ортопедические матрасы, которые не дадут телу проваливаться.

Какую подушку выбрать?

Гречневые подушки ("собакава") идеально поддерживают голову и шею, обеспечивая комфортный сон и улучшая циркуляцию воздуха.

Меньше лишнего

Чистота и порядок в спальне помогут снизить уровень стресса и облегчат процесс засыпания.

Оптимальная температура

Согласно японским традициям, идеальная температура воздуха в комнате составляет 16-19°С. Такая прохлада активизирует выработку мелатонина, отвечающего за регуляцию циклов сна и бодрствования, сообщает "Чемпионат".

Техника дыхания 4-7-8

Сделайте вдох на четыре секунды, задержите дыхание на семь секунд и выдохните на восемь секунд. Это поможет успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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