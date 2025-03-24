Японские трюки для быстрого засыпания: вы окунётесь в мир сна за 5 минут

Хироси Такеда, известный специалист по сну, поделился секретами древней техники, которая поможет вам уснуть за считанные минуты.
Забудьте о мягком матрасе, выберите жёсткие наматрасники или специальные ортопедические матрасы, которые не дадут телу проваливаться.
Гречневые подушки ("собакава") идеально поддерживают голову и шею, обеспечивая комфортный сон и улучшая циркуляцию воздуха.
Чистота и порядок в спальне помогут снизить уровень стресса и облегчат процесс засыпания.
Согласно японским традициям, идеальная температура воздуха в комнате составляет 16-19°С. Такая прохлада активизирует выработку мелатонина, отвечающего за регуляцию циклов сна и бодрствования, сообщает "Чемпионат".
Сделайте вдох на четыре секунды, задержите дыхание на семь секунд и выдохните на восемь секунд. Это поможет успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.