Японские трюки для быстрого засыпания: вы окунётесь в мир сна за 5 минут

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хироси Такеда, известный специалист по сну, поделился секретами древней техники, которая поможет вам уснуть за считанные минуты.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

На чём спать?

Забудьте о мягком матрасе, выберите жёсткие наматрасники или специальные ортопедические матрасы, которые не дадут телу проваливаться.

Какую подушку выбрать?

Гречневые подушки ("собакава") идеально поддерживают голову и шею, обеспечивая комфортный сон и улучшая циркуляцию воздуха.

Меньше лишнего

Чистота и порядок в спальне помогут снизить уровень стресса и облегчат процесс засыпания.

Оптимальная температура

Согласно японским традициям, идеальная температура воздуха в комнате составляет 16-19°С. Такая прохлада активизирует выработку мелатонина, отвечающего за регуляцию циклов сна и бодрствования, сообщает "Чемпионат".

Техника дыхания 4-7-8

Сделайте вдох на четыре секунды, задержите дыхание на семь секунд и выдохните на восемь секунд. Это поможет успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

