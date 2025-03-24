Шоколад с сюрпризом: чем рискуют дети, когда тянут руки к тёмной плитке

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чёрный шоколад славится антиоксидантами и микроэлементами, но стоит ли угощать им детей? Ответ не так прост, как кажется.

Фото: flickr.com by Stu Spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколад

В чём подвох

Тёмный шоколад содержит кофеин — 24 мг в 30 граммах плитки с 60-69% какао. Это почти как четверть чашки кофе. Для взрослого — немного. А для ребёнка?

Кофеин действует как стимулятор и может сильнее влиять на детский организм. Превышение дозировки грозит:

проблемами со сном;

тревожностью;

диареей и тошнотой;

учащённым сердцебиением и повышением давления.

Сколько — это "нормально"

Вот безопасные суточные нормы кофеина по возрасту:

4-6 лет — до 35 мг;

7-9 лет — до 55 мг;

10-12 лет — до 85 мг;

с 13 лет — не более 2,5 мг на каждый килограмм веса;

взрослым — до 400 мг.

Но помните: кроме шоколада, кофеин прячется и в газировке, энергетиках и других сладостях.

Какой шоколад лучше для детей

Тёмный шоколад содержит меньше сахара и больше антиоксидантов, но его вкус нравится не каждому ребёнку — он не такой сладкий и нежный, как молочный. Зато в нём больше железа, тогда как молочный выигрывает по содержанию кальция.

Если хочется побаловать ребёнка:

выбирайте шоколад с низким содержанием какао — там меньше кофеина;

читайте состав: избегайте пальмового масла, ароматизаторов и избытка сахара;

отдавайте предпочтение органическим или натуральным вариантам.

А вот белый шоколад — точно не лучший выбор. Он не содержит какао-порошка и почти не несёт пользы: в основном это сахар, молоко и какао-масло.