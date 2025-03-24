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Шоколад с сюрпризом: чем рискуют дети, когда тянут руки к тёмной плитке

1:56
Здоровье

Чёрный шоколад славится антиоксидантами и микроэлементами, но стоит ли угощать им детей? Ответ не так прост, как кажется.

Шоколад
Фото: flickr.com by Stu Spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколад

В чём подвох

Тёмный шоколад содержит кофеин — 24 мг в 30 граммах плитки с 60-69% какао. Это почти как четверть чашки кофе. Для взрослого — немного. А для ребёнка?

Кофеин действует как стимулятор и может сильнее влиять на детский организм. Превышение дозировки грозит:

проблемами со сном;
тревожностью;
диареей и тошнотой;
учащённым сердцебиением и повышением давления.

Сколько — это "нормально"

Вот безопасные суточные нормы кофеина по возрасту:

  • 4-6 лет — до 35 мг;
  • 7-9 лет — до 55 мг;
  • 10-12 лет — до 85 мг;
  • с 13 лет — не более 2,5 мг на каждый килограмм веса;
  • взрослым — до 400 мг.

Но помните: кроме шоколада, кофеин прячется и в газировке, энергетиках и других сладостях.

Какой шоколад лучше для детей

Тёмный шоколад содержит меньше сахара и больше антиоксидантов, но его вкус нравится не каждому ребёнку — он не такой сладкий и нежный, как молочный. Зато в нём больше железа, тогда как молочный выигрывает по содержанию кальция.

Если хочется побаловать ребёнка:

  • выбирайте шоколад с низким содержанием какао — там меньше кофеина;
  • читайте состав: избегайте пальмового масла, ароматизаторов и избытка сахара;
  • отдавайте предпочтение органическим или натуральным вариантам.

А вот белый шоколад — точно не лучший выбор. Он не содержит какао-порошка и почти не несёт пользы: в основном это сахар, молоко и какао-масло.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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