Чёрный шоколад славится антиоксидантами и микроэлементами, но стоит ли угощать им детей? Ответ не так прост, как кажется.
Тёмный шоколад содержит кофеин — 24 мг в 30 граммах плитки с 60-69% какао. Это почти как четверть чашки кофе. Для взрослого — немного. А для ребёнка?
Кофеин действует как стимулятор и может сильнее влиять на детский организм. Превышение дозировки грозит:
проблемами со сном;
тревожностью;
диареей и тошнотой;
учащённым сердцебиением и повышением давления.
Вот безопасные суточные нормы кофеина по возрасту:
Но помните: кроме шоколада, кофеин прячется и в газировке, энергетиках и других сладостях.
Тёмный шоколад содержит меньше сахара и больше антиоксидантов, но его вкус нравится не каждому ребёнку — он не такой сладкий и нежный, как молочный. Зато в нём больше железа, тогда как молочный выигрывает по содержанию кальция.
А вот белый шоколад — точно не лучший выбор. Он не содержит какао-порошка и почти не несёт пользы: в основном это сахар, молоко и какао-масло.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.